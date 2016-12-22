Ситуация в пунктах пропуска 22 декабря. Главная

21 декабря линию разграничения через контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе пересекли 26,8 тыс. человек и 4 тыс. транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Так, через КПВВ «Майорское» проследовали 6670 человек и 815 транспортных средств, «Марьинку» пересекли 6595 человек и 1090 транспортных средств, «Новотроицкое» – 5210 человек и 1100 транспортных средств, «Гнутово» – 4385 человек и 955 транспортных средств, «Станицу Луганскую» – 3975 человек.

Сегодня утром, по данным Госпогранслужбы, в пунктах пропуска на въезд и выезд находилось такое количество транспорта:

«Майорское» – 50/230;

«Марьинка» – 220/160;

«Новотроицкое» – 0/100;

«Гнутово» – 180/70.

Фото: joinfo.ua