Официально: ПриватБанк стал государственным. Главная

21 декабря Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) и Министерство финансов Украины подписали договор о продаже 100% акций ПриватБанка. «С момента передачи владельцем 100% акций банка является государство в лице Министерства финансов Украины», – сообщает «Сегодня.ua» со ссылкой на пресс-службу ФГВФЛ.
В Фонде уточняют, какие необходимые процедуры были проведены в течение 72 часов:
- сформированы резервы под активные операции,
- осуществлена дополнительная эмиссия акций и обеспечено их размещение,
- внесены изменения в устав банка,
- сформирован переходный баланс,
- проведены все необходимые процедуры для продажи акций и смены собственников банка.
«Поскольку капитал ПриватБанка приобрел отрицательное значение, Фонд гарантирования, согласно Закону Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц", продал акции этого банка Министерству финансов в полном объеме за одну гривню», – пояснили в Фонде.
21 декабря уставный капитал национализированного ПриватБанка был увеличен на 29 млрд 438,283 млн грн – до 50 млрд 694,751 млн грн.
Кроме того, правительство поручило Минфину осуществить выпуск ОВГЗ в размере до 116,8 млрд грн сроком обращения до 15 лет и процентной ставкой дохода на уровне не выше 10,5% годовых с последующим внесением их от имени государства в оплату за акции допэмиссии ПриватБанка.
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