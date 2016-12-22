Средняя зарплата в «ЛДНР» – 2 тыс. грн, зато восстанавливается жилье. Итоги мониторинга . Новости

8 декабря в Брюсселе был представлен мониторинг неподконтрольных территорий и «серой зоны», также его презентовали в Украине. Исследование в течение 6 месяцев проводила Харьковская правозащитная группа совместно с правозащитным центром «Мемориал» из Российской Федерации. Об этом в эфире «Громадського радіо» рассказал представитель Харьковской правозащитной группы (ХПГ) Юрий Асеев.

«Были осуществлены две поездки по 7 дней. Мы проехали по населенным пунктам, расположенным на самой линии разграничения, начиная со Станицы Луганской, заканчивая поселком Широкино под Мариуполем. А наши коллеги из "Мемориала" осуществили поездки по неподконтрольным территориям в города "ДНР" и "ЛНР". Они были в Краснодоне, Новосветловке, Луганске, Алчевске – это "ЛНР". В "ДНР" они побывали в Дебальцево, Макеевке, Донецке, Горловке и пригородах Донецка, – пояснил Асеев.

Он уточнил, что для того, чтобы заехать на неподконтрольные территории, представители «Мемориала» подавали официальный запрос на аккредитацию. «В "ДНР" они эту аккредитацию смогли получить, а "правительство ЛНР" им отказало в этом, поэтому это был полуофициальный визит. Но в процессе поездок осуществлялась прямая коммуникация с местными жителями, опрашивались учителя, врачи, просто местные жители на улицах города и в Донецкой области, и в Луганской», – рассказал представитель ХПГ.

Он сообщил, что в процессе интервьюирования жители озвучивали основные проблемы населенных пунктов, которые примыкают к линии разграничения, – это разрушения от обстрелов, полные перебои с работой инфраструктуры, «там мало магазинов, с перебоями работает связь, с перебоями подается свет, вода». «Одна из главных проблем – это отсутствие работы, а если эта работа и есть, то заработная плата неадекватная, средний уровень зарплат в "ДНР" и "ЛНР" — 3-5 тысяч российских рублей. То есть в переводе это порядка до 2-х тысяч гривен. Она не выплачивается своевременно, имеют место постоянные задержки», – констатировал правозащитник.

Социальные выплаты на неподконтрольных территориях осуществляются за счет дотаций, поступающих из РФ. «Известно, что пенсии выплачиваются, но неравномерно и нерегулярно. В частности, фиксировалось, что в Макеевке люди не получали даже российские пенсии. Многие жители, проживающие там, получают пенсии и в Украине, и в России, но получение украинской пенсии связано с проблемами постоянных разъездов и регистрацией», – дополнил Асеев.

Представитель правозащитного центра «Мемориал», выступая на презентации мониторинга, отметил один положительный момент неподконтрольных территорий – это то, что там восстанавливается жилье, причем даже частный сектор. «Такая информация была получена, в том числе, и в результате обращения в так называемое "Министерство информации ДНР". Полученные данные свидетельствуют о том, что на неподконтрольной части Донецкой области восстановлен ряд населенных пунктов, в том числе и в пригороде Донецка, отремонтированы мосты, дорожные покрытия. В "ЛНР" в городе Первомайске восстановлены многоэтажные дома, восстановлена Новосветловка. И объемы того, что восстановлено на подконтрольной территории, не сопоставимы с теми восстановленными объемами на неподконтрольных территориях. Нам удалось выяснить, что в том же Первомайске восстановлением занимались несколько фирм из РФ, объемы восстановленного измеряются в десятках и сотнях миллионов рублей», – сказал правозащитник.

По поводу взаимоотношений между боевиками и местными жителями Асеев сказал следующее: «Когда на определенной территории постоянно находятся военные, то рано или поздно конфликты бывают неизбежными. На подконтрольной территории, в Троицком, по словам местных, фиксируются противоправные действия со стороны военных. То же самое мы можем сказать и о неподконтрольных территориях. В частности, за последние несколько месяцев произошло несколько аварий со смертельным исходом, в которых принимали участие представители незаконных вооруженных формирований, и они потом не понесли никакой ответственности».

Естественно, это возмущает местных жителей, которые пытаются в какой-то форме выразить свой протест. «К примеру, в Первомайске в начале ноября КАМАЗ с боевиками сбил "Москвич", водитель которого погиб, а у него осталось 3-е детей. И местные жители вышли на протест к зданию местной "администрации". И это уже гражданское мужество в данной ситуации», – резюмировал правозащитник.