Бывшего прокурора Краматорска посадили на 8 лет за взятку. Новости

Изюмский микрорайонный суд Харьковской области признал виновными экс-прокурора Краматорска и его заместителя в получении взятки. Об этом 21 декабря на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

«По результатам судебного рассмотрения сегодня (21 декабря – ред.) Изюмским городским судом Харьковской области вынесен обвинительный приговор, которым бывшего прокурора Краматорска Сухинина А.А., его заместителя Гапеева Р.И. признано виновными в совершении преступления по ч. 3 ст. 368 УК Украины», – написала Сарган.

Им назначено наказание в виде лишения свободы на восемь лет с лишением права занимать должности, связанные с административно-хозяйственными обязанностями сроком на три года и с конфискацией всего имущества.