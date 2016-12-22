Мэр Мариуполя обсудил с руководством правительства проблемы теплосети и «наливаек». Новости

Мариупольский городской голова Вадим Бойченко во время рабочей поездки в Киев встретился с первым вице-премьер министром – министром экономического развития и торговли Украины Степном Кубивым. Ключевые темы встречи – теплосеть, продажа спиртных напитков на разлив и присоединение города к централизованным закупкам. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

Бойченко акцентировал внимание на проблемах коммунального предприятия «Мариупольтеплосеть» и подчеркнул, что город выбрал путь вывода предприятия из кризиса, погашения долгов и развития. Городской голова отметил, что уже готов план реструктуризации долга теплосети. Также рассказал о дорожной карте по наполнению инвестиционного портфеля предприятия, чтобы реформировать инфраструктуру, сделать ее энергоэффективной, что даст возможность снизить затраты.

Второй вопрос – борьба с заведениями, которые торгуют нелегально подакцизной группой товаров на разлив. Вадим Бойченко обратился с просьбой внести изменения в действующее законодательство, чтобы торговля спиртными напитками на разлив осуществлялась исключительно в ресторанах и кафе.

Обсудили и вопрос о присоединении Мариуполя к централизованным закупкам. Такой шаг позволит городу избавиться от части непрофильных функций в системе образования и здравоохранения. Присоединение к системе упростит процедуру закупок коммунальными предприятиями и повысит экономический эффект.

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