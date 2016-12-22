Сводка из зоны АТО за 21 декабря: версии сторон конфликта. Главная

21 декабря вооруженные формирования противника продолжили обстрелы позиций украинских силовиков на всех направлениях. Всего за сутки произошло 24 обстрела. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

На мариупольском направлении противник из 122-мм артиллерии вел огонь по Новогригорьевке. Из минометов обстреливал Красногоровку и Павлополь. Из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – Талаковку, Широкино и Марьинку. Вблизи Талаковки также зафиксирован огонь из вооружения БМП.

На донецком направлении формирования противника из 122-мм артиллерии, 120 и 82-мм минометов и стрелкового оружия неоднократно в течение дня вели огонь по позициям сил АТО вблизи Луганского, Новгородского и Авдеевки.

На луганском направлении вооруженные формирования противника из гранатометов обстреливали Золотое, Новоалександровку, Новозвановку и Станицу Луганскую. Вблизи Станицы Луганской также вел огонь снайпер противника.

В «ЛНР» заявляют, что «киевские силовики за минувшие сутки 15 раз обстреляли позиции "народной милиции ЛНР". Район села Калиновка семь раз подвергся обстрелам, огонь из 152-мм орудий, минометов калибра 120 мм и 82 мм, автоматических станковых гранатометов АГС и стрелкового оружия велся с направлений поселков городского типа Луганское и Мироновский. Также с направления Мироновского из 152-мм орудий был обстрелян район села Нижнее Лозовое. С направления Светлодарска и Мироновского киевские силовики трижды обстреляли район села Лозовое из 152-мм и 120-мм орудий, минометов калибра 120 мм и 82 мм, АГС и стрелкового оружия».

В «ДНР» утверждают, что «украинские силовики сегодня ночью вели обстрел горловских поселков Зайцево, Молочное и шахты имени Гагарина, прямым попаданием снаряда поврежден один дом».