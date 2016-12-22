В результате обстрела прифронтовой Авдеевки поврежден дом (Фото). Главная

Обстрел жилых кварталов Авдеевки произошел сегодня в 6 утра. В результате артудара со стороны неподконтрольной украинским властям территории поврежден частный дом и уничтожены хозяйственные постройки местной жительницы. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ Национальной полиции в Донецкой области.

В Авдеевское отделение полиции обратилась 61-летняя местная жительница, которая сообщила, что во время утреннего обстрела поврежден ее дом по ул. Леваневского. Обломками от снарядов в жилье выбиты почти все окна, а подсобные помещения разрушены. Люди не пострадали.

Правоохранители работают в пострадавшем районе, документируют последствия преступления. По данному факту открыто уголовное производство по ст.258 «Террористический акт» Уголовного кодекса Украины.

Фото: отдел коммуникации ГУ Национальной полиции в Донецкой области