Переселенцев бесплатно обучат деловому английскому. Новости

Региональный офис английского языка в Киеве объявляет о начале второго раунда программы по бесплатному онлайн-изучению делового английского для вынужденных переселенцев «Деловой английский онлайн». Об этом сообщает Посольство США в Украине.

«Курс предоставит слушателям информацию, необходимую для успешного поиска работы, а также обеспечит достаточный объем письменной и разговорной практики. В итоге слушатели улучшат свои шансы найти работу, расширить круг профессиональных контактов и закончить курс подготовленными к прохождению собеседования с работодателями», – отмечают организаторы.

Чтобы стать участником курса, нужно заполнить анкету и пройти тест. Конечный срок подачи заявок - 3 января 2017 года.

По окончании курса участники получат сертификаты.

Курс стартует 12 января и продлится до 9 февраля 2017 года.

Более полную информацию можно получить по ссылке.