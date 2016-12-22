До окончания отопительного сезона субсидии не будут пересматриваться, – Рева. Главная

Уже назначенные субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг в связи с повышением минимальной заработной платы до 3200 гривен пересматриваться до конца отопительного сезона. Об этом заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева, сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

«До окончания отопительного сезона, до 30 апреля, субсидии не будут пересматриваться. Человек даже с большей заработной платой будет платить тот размер, который ей назначен», – подчеркнул Рева.

Также Андрей Рева отметил, что семьи в связи с повышением минимальных заработных плат не будут тратить на коммунальные платежи все заработанные деньги, поскольку субсидии будут рассчитываться по специальной формуле.

«Если семье добавят, условно говоря, 500-600 гривен, то семья доплатит за жилищно-коммунальные услуги из этой суммы тоже определенный процент, где-то 100-120, до 150 гривен. Так, чтобы все 600 гривен, которые добавили, семья отдала за жилищно-коммунальные услуги, – такого не будет, формульный расчет говорит именно об этом», – добавил Андрей Рева.