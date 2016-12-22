ПриватБанк снимает все ограничения для клиентов, – глава правления. Главная

Ограничения для юридических лиц-клиентов национализированного ПриватБанка будут полностью сняты до конца дня. Об этом, как сообщает «Сегодня.ua», заявил новый глава правления ПриватБанка, экс-министр финансов Александр Шлапак.
«Хотел бы отметить для клиентов нашего банка, что на протяжении трех последних дней, когда работала временная администрация, были наложены определенные ограничения по деятельности банка. Однако сегодня решением правления все эти ограничения сняты – и все наши клиенты уже смогут до конца дня получить полный набор услуг, который раньше предоставлялся ПриватБанком», – заявил Шлапак.
Он уточнил, что до конца дня будут разблокированы корреспондентские счета, восстановлено начисление процентов, система SWIFT заработает в надлежащем режиме, будут отданы кредиты овердрафт.
Напомним, решение о национализации ПриватБанка было принято вечером 18 декабря. Переходный период начался 19 декабря – в этот день и были заблокированы счета юридических лиц. Ограничения для бизнес-клиентов банка действовали больше суток.
20 декабря НБУ утвердил новый устав банка, что позволило передать финучреждение в собственность государства.
В целом, на национализацию ПриватБанка понадобилось около 72 часов.
После стабилизации работы банка государство планирует возвращение ПриватБанка в частный сектор. По прогнозам главы НБУ Валерии Гонтаревой, это состоится не в ближайший год, но максимум – через три года.
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