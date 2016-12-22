Бюджет Донетчины на 2017 год утвержден: доходы 8,3 млрд грн, 1 млрд – на дороги. Новости

Сегодня, 22 декабря, на коллегии Донецкой областной военно-гражданской администрации был утвержден областной бюджет на 2017 год .

Как отметил начальник Главного финансового управления Донецкой ОВГА Николай Скарга, бюджет-2017 является сбалансированным и его расходы «остаются социально направленными».

Объем доходной части областного бюджета на 2017 год прогнозируется в размере 8 млрд 328 млн 932, 3 тыс. грн, из них:

доходы общего фонда – 7 млрд 978 млн 370,7 тыс. грн,

978 370,7 тыс. грн, доходы спецфонда с учетом трансфертов из госбюджета – 350 млн 561,6 тыс. грн.

В справочной информации к проекту решения отмечается, что на 2017 год было предусмотрено «положение по возобновлению финансирования учреждений, которые находятся на территории, неподконтрольной украинской власти, после возобновления их деятельности согласно с действующим законодательством».

Также в 2017 году на ремонт дорог и мостов в Донецкой области предусмотрен 1 млрд грн. «Предварительно есть миллиард гривен на дороги», – заявил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Жебривский в ходе заседания коллегии.

«В будущем году по плану 30 мостов общегосударственного значения и 17 мостов муниципального значения – должен быть проведен капитальный ремонт. 47 мостов мы должны в следующем годы привести в порядок», – сказал глава ОВГА.

Кроме того, в планах на следующий год строительство центров предоставления административных услуг Единых социальных офисов для каждой из 39 территориальных громад и строительство жилья для переселенцев.

«В следующем году мы должны начать строительство жилья для переселенцев в Мариуполе, Краматорске, Славянске, Покровске и Бахмуте», – поделился планами губернатор.

Однако, четверть выделенных в этом году средств возвращается обратно в государственный бюджет по причине неосвоения.

«В следующем году все средства из Государственного фонда регионального развития (ГФРР), выделенные для Донетчины, комплексно направим на строительство центров предоставления административных услуг Единых социальных офисов. В этом году руководители городов и районов сами выбирали объекты для модернизаций. В результате, около четверти средств не использовали, и они возвращаются обратно в государственный бюджет», – отметил он.

По его словам, в следующем году так не будет, как сложилось в 2016-м. «К марту жду от руководителей городов и глав громад проектные документации. И до конца 2017 года каждая из 39-ти объединенных территориальных громад области будет иметь центр предоставления административных услуг и Единый социальный офис», – подчеркнул глава Донецкой ОВГА .

По материалам MRPL.city, «ОстроВ», Facebook-страницы Павла Жебривского