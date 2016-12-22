В Славянске эпидпорог в целом не достигнут. Превышение уровня заболеваемости только среди школьников. Новости

Заболеваемость ОРВИ в Славянске (Донецкая обл.) ниже эпидпорога – 32,9%. Однако при этом заболеваемость среди школьников возросла, и уже выше эпидпорога на 18,2%. Об этом сообщил начальник отдела санитарного надзора Славянского районного управления санитарно-эпидемиологической службы Геннадий Лещенко.
В то же время, как отметил Лещенко, прививочная кампания в городе проводится крайне низкими темпами. «Всего было привито 45 человек – это 9,47 % от запланированного количества», – констатировал он.
За средства местного бюджета привито 22 человека, за средства предприятий – 12, за личные – 11 человек.
Источник: Деловой Славянск
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