В Дружковке стоимость проезда в трамвае станет выше. Главная

С 1 января 2017 года цена билета в городском электротранспорте Дружковки поднимется до двух гривен.

Увеличение стоимости проезда напрямую связано с ростом тарифа на энергоресурсы. С начала текущего года электроэнергия дорожала дважды, а цена билета в трамвае оставалась прежней, что внесло диссонанс в работу перевозчика.

Предложение директора КП «Дружковка-автоэлектротранспорт» Александра Нефедова о повышении стоимости проезда члены исполкома сочли обоснованным и одобрили. А это значит, что пассажирам, которые предпочитают трамвай, с нового года придется выделять из своего бюджета больше денег на проезд.

В настоящее время стоимость проезда в дружковском трамвае составляет полторы гривны.

Источник: Знамя индустрии