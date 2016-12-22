Государство не будет возмещать убытки за имущество, разрушенное в результате боев. Главная

Гражданам, чья собственность пострадала в результате боевых действий в ходе проведения АТО, не будут возмещать убытки. Об этом сообщает «Громадське радіо».

Верховная Рада отклонила проект закона № 4301 и № 4301-1 «О возмещении убытков за разрушенное (уничтоженное) или поврежденное частное жилье лицам, частное жилье или частные домохозяйства которых были повреждены (разрушены) во время проведения антитеррористической операции».

Предложения о направлении законопроектов на повторное первое чтение и принятие в целом не набрали необходимого для принятия количества голосов. Также Рада отказалась вернуть законопроекты автору на доработку.

«Законопроекты объявляю отклоненными», – сказал спикер Рады Андрей Парубий.

Фото: отдел коммуникации ГУ Национальной полиции в Донецкой области