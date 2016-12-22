И снова в двенадцатый класс?. Главная

Неделю назад правительство утвердило новую концепцию реформы среднего образования в Украине. В ней, под видом нового, много хорошо забытого старого – в виде 12-летнего обучения в школе или получения учениками в рамках средней школы профессионально-технического образования.

«По результатам социологических исследований, только 10% родителей, 15,3% учителей и 8,8% директоров школ соглашаются с утверждением, что среднее образование в Украине готовит к будущей жизни в обществе. Украинская школа не реформировалась более 50 лет, поэтому изменения критически необходимы. Мы должны перейти от школы знаний к школе компетентностей. Это значит, что мы должны выделить необходимое ядро ​​знаний и научить детей реально с этими знаниями работать. Чтобы обеспечить новые результаты обучения, помочь нашим детям успешно выбирать профиль дальнейшего обучения и направление своего жизненного развития, нам нужна трехлетняя профильная школа, то есть 12-й год. Также, за счет повышения качества среднего образования, на большинстве специальностей бакалавриата мы можем сделать трехлетнее обучение. То есть эти вещи будут взаимно компенсироваться», – заявила, презентуя новую концепцию школьного образования «Новая украинская школа на период до 2029 года», министр науки и образования Лилия Гриневич.

По европейскому образцу

О том, что украинская школа не реформировалась 50 лет, министр, видимо, неудачно пошутила. Потому что большинство нынешних молодых украинцев как раз могли на себе прочувствовать действие как минимум одной реформы школьного образования. Как известно, в 2002 году в Украине случилась одна из таких реформ. Тогда украинские школы перешли на… 12-летнее обучение. Такой шаг в тот момент объяснили необходимостью снизить нагрузку на школьников и дать им больше времени для освоения сложного учебного материала. По сути, та реформа провалилась, и в 2010 году Верховная Рада подвела под ней черту, утвердив возвращение к 11-летней системе школьного обучения. И вот опять.

Нынешний очередной переход к 12-летнему школьному обучению по большей части объясняют как внедрение европейского опыта в Украине. Действительно, на данный момент 11-летняя школа в Европе существует лишь в России, Беларуси и Украине. В то же время в 136 странах мира учатся по 12 лет, в том числе в США, Франции и Великобритании. Собственно, если говорить о европейском опыте, то можно сказать, что в некоторых странах Европы школьное образование длится даже 14 лет. Причем одна из причин такого срока – чтобы в вузы поступали только совершеннолетние (по европейским меркам). Но это так, к слову.

По большому счету, изначально предполагалось, что реформа системы среднего образования в Украине начнется лишь в 2018 году. На это настраивали и предыдущие даты проекта реформы, и законопроекты, недавно принятые Верховной Радой.

Сам проект школьной реформы Министерство науки и образования представило еще в середине августа нынешнего года. Как уже говорилось, основной его фишкой стал возврат к 12-летнему обучению в средней школе. Впрочем, некоторые из этих лет школьными, в обычном понимании этого слова, можно будет назвать довольно условно. Дело в том, что, согласно предложенной реформе, 12 лет обучения в средней школе были разделены на несколько совершенно разных периодов (или, в оригинале, – циклов). Изначально предполагалось, что первый период – начальная школа – займет первые 4 года обучения. Второй – средняя школа или гимназия – следующие 5 лет обучения. Последние 3 года обучения обозвали профильной средней школой, состоящей из двух этапов. На первом этапе – в X классе – школьникам дается возможность изменить профиль своего образования. А в XI и XII классах, в зависимости от выбранного профиля, в школе было предусмотрено как академическое, так и профессиональное образование. Как уже было сказано, введение этой реформы было запланировано в 2018 году, причем с начальных классов.

Не нужно насаждать

В начале октября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект «Об образовании», которым собственно и вводятся все эти нормы. Причем предлагаемая трансформация школьного образования вызвала много вопросов как у экспертов, так и у депутатов. «Нормы проекта закона об увеличении срока обучения в школе на один год не являются взвешенными, а сама концепция – достаточной. 12-летнее общее среднее образование – это сложный вопрос, который пока не находит достаточной поддержки в обществе. Поэтому закон не должен насаждать обществу 12-летнее образование, тем более в нереалистичные сроки. Ни учебно-методическая, ни материальная база школ Украины пока не готова к переходу на 12-летний срок обучения. На сегодня выпускники наших школ получают достаточно знаний для того, чтобы вступать в высшие учебные заведения не только Украины, но и европейских стран, в частности, Польши», – заявил первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам науки и образования Александр Спиваковский.

Что имеется в виду, под «насаждаться в нереалистичные сроки»? Ответ на этот вопрос чуть больше недели назад дала министр образования и науки Украины Лилия Гриневич на заседании правительства, посвященном школьной реформе. Она сообщила, что, в сущности, есть три концепции по изменению школьного образования. Базовая (т. е. основная) концепция предусматривает переход на новые стандарты образования для первоклассников уже в 2017 году и постепенный переход на них в каждом последующем классе, пока не будет введено обучение в двенадцатом классе в 2029 году. Основная привлекательность этого варианта, по словам министра образования, заключается в том, что он требует меньше всего расходов из бюджета. Второй вариант реформы заключается в том, что переход на новые стандарты школьного обучения в 2017 году происходит как в I, так и в V классе. Естественно, это потребует больших бюджетных вливаний. И, наконец, третий вариант реформы предусматривает, что переход на новые стандарты опять же в 2017 году случится в I, V и X классах одновременно. Это наиболее желательный (с точки зрения Минобразования), но и наиболее затратный вариант. Внимательные читатели уже обратили внимание, что во всех трех вариантах (включая базовый) речь идет о начале школьной реформы не в 2018 году, как это планировалось ранее, а в 2017-м, т. е. уже в следующем году. Примечательно также, что на том же заседании правительства премьер Владимир Гройсман неожиданно «порекомендовал» школьным реформаторам максимально ускориться. «Реформу необходимо проводить в более сжатые сроки, чем это предусмотрено концепцией и проектом закона об образовании. А именно XII класс должен появиться в 2029 году для детей, которые пойдут в первый класс в 2017 году»,– заявил он. Это делает начало перемен в украинских школах в следующем году просто безальтернативным. Хотя есть вариант, когда начало школьной реформы в 2017 году в отсутствие полноценного законодательного оформления будет подано как массовые пилотные проекты во всех регионах страны. Что, в общем, ничего по существу не меняет. Впрочем, если как следует разобраться, реформа школьного образования в Украине началась… уже в этом году.

Младшие классы уже на новой программе

Еще 4 августа 2016 года Министерство науки и образования одобрило изменения в учебные программы I-IV классов, которые вступили в силу уже 1 сентября 2016 года. Официально – теперь учителя могут сами решать сколько времени уделять какой теме, а дети будут меньше изучать теорию. «Основная цель – адаптация учебных программ к возрастным особенностям детей, а также разгрузка программ от второстепенной или устаревшей информации. Изменились программы всех 14 предметов начальной школы. К примеру, в программе по литературному чтению отменен количественный показатель темпа чтения. Мы долго дискутировали о том, нужен ли этот показатель – сколько слов должен читать ребенок в минуту. И количественные показатели заменили качественными, то есть важны выразительность чтения и понимание прочитанного. Было желание забрать определенные дисциплины из начальных классов, но от этого в министерстве решили отказаться, так как это противоречит государственному стандарту. Однако это можно будет корректировать в рамках новой украинской школы, то есть при переходе на 12-летнюю систему обучения», – сообщил заместитель министра науки и образования Павел Хобзей.

По сути, особенно и не скрывается, что одной из основных особенностей новой реформы среднего образования является существенное упрощение школьного материала, которое, как видно из слов заместителя министра, уже идет вовсю. Сама реформа предлагает это явление максимально усугубить. К примеру, согласно последней версии концепции, одобренной правительством, первый этап начальной школы – I-II классы – реформаторы предлагают сделать с играми и без оценок. Он получил название адаптационно-игровой. На втором этапе начальной школы – в III-IV классах – уже будет идти обучение по предметам, но оцениваться будет лишь часть этих предметов. То есть, об обучении в нынешнем смысле этого слова речь также не идет. На классическое школьное обучение будет похож лишь второй период или базовый цикл обучения – V-IX классы. Впрочем, есть вариант, при котором базовая школа также будет иметь адаптационный период в V-VI классах, а стандартное предметное обучение будет идти лишь в VII-IX классах.

Профильное образование

И, наконец, самое интересное – так называемая старшая средняя школа – X-XII классы. Как уже говорилось, это профильное образование. Каждый ученик должен будет выбрать профиль обучения с учетом выбранной им будущей профессии и изучать предметы по этому профилю. Профили будут сгруппированы в две большие группы: академическую и профессиональную. Выбор академического профиля будет означать, что учащийся по окончании школы будет продолжать свое обучение в вузе. Поэтому, по сути, он начнет свое высшее образование еще в школе, что теоретически позволит сократить обучение в вузах до уровня бакалавра до 3 лет на большинстве специальностей. Выбор профессионального профиля означает, что по окончании школы учащийся будет владеть какой-то профессией и сможет сразу приступить к работе. Поэтому в школьную систему будут включены профтехучилища, техникумы и колледжи, которые готовят младших специалистов.

Есть значимые нюансы. Главный из них – реформа позволит сильно сэкономить на образовании вообще. Дословно в концепции (и соответствующем законопроекте «Об образовании») это звучит так: «Введение 3-летней профильной старшей школы в составе 12-летнего полного среднего образования позволит исключить из программ высшего образования значительную часть общеобразовательных дисциплин или дисциплин профессиональной подготовки…». Если сравнить затраты на обучение в старшей школе и в вузе (по данным статистики национальных счетов, высшее образование дороже как минимум в 3 раза), то есть возможность существенно сократить бюджетные затраты на образование или при их сохранении – повысить зарплату в сфере образования).

Что касается зарплат, то в правительстве уже анонсировали их повышение. «Кабмин принял постановление о повышении оплаты труда учителей на два тарифных разряда. Таким образом зарплата учителя вырастет до 50%. Конечно, это решение может быть реализовано только тогда, когда будет принят госбюджет на 2017 год. Надеемся, что он будет принят вовремя, и мы уже с 1 января начнем финансировать повышенную зарплату», – заявил несколько дней назад премьер Владимир Гройсман.

Поддержит ли население в этот раз?

Что же касается качества грядущего украинского среднего образования, то здесь есть серьезные сомнения. Их подогревают так называемые новые принципы формирования содержания образования. По этим принципам, к примеру, профильное министерство лишь утверждает «стандарты образования в рамках его результатов», то есть то, что выпускник должен знать, уметь и понимать в общем и целом. А разработка собственно учебных планов и программ учебных курсов относится к академической автономии школ! Без комментариев.

Авторы реформы развеивают сомнения, как могут. «Переход от школы знаний к школе компетентностей не означает, что в школе пропадут знания. Знания сейчас накапливаются с драматической скоростью – дети уже не идут в школу за знаниями, для этого есть интернет, очень много различных ресурсов. Их надо научить, как эти знания использовать, классифицировать, как отличить добро от зла ​​и как найти те знания, которые тебе нужны для решения индивидуальной жизненной ситуации или профессионального вызова», – заявила министр науки и образования Лилия Гриневич.

Интересно, что все это население в своей массе пока не слишком убеждает. Сами реформаторы признают, что их идея реформирования средней школы не находит должной поддержки у родителей. Большинство из них высказывается против внедрения 12-летней школы из-за неконструктивной перегрузки детей. Они считают, что достаточно убрать ненужные предметы, чтобы освободить время для современных дисциплин. Примечательно, что, по мнению президента Национальной академии педагогических наук Василия Кременя, бывшего в период предыдущего перехода на 12-летнее школьное обучение министром науки и образования, провал той реформы во многом обусловлен как раз тем, что население ее не поддержало. Впрочем, вдобавок ко всему, тогда для учеников старших классов так и не смогли создать систему профильных лицеев. Получится ли это сейчас?

«Риски провала внедрения реформы очень высоки. Это, в частности: ухудшение конкурентоспособности среднего образования Украины, снижение качества человеческого капитала и потеря научно-технического потенциала государства», – признает Лилия Гриневич. Учитывая все это, возникает простой, но закономерный вопрос: не окажется ли начинающаяся реформа тем мощным импульсом, после которого украинское образование уже не сможет устоять на ногах?