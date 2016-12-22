За необеспечение инвалидам доступа в здания будут наказывать. Новости

Кабмин одобрил законопроект относительно обследования зданий. Об этом сообщает «ЮрЛига».

Предлагается установить ответственность за:

необеспечение обследования и паспортизации объекта, подлежащего обязательному обследованию;

нарушение порядка проведения такого обследования;

нереализацию мероприятий по обеспечению надежности и безопасности объектов при их эксплуатации, в том числе их доступности для маломобильных групп населения.

Вопрос доступности зданий для людей с инвалидностью предлагается решить на законодательном уровне. Кабмин на заседании 14 декабря одобрил проект Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины», разработанный Министерством социальной политики.

Как разъяснили в Минсоцполитики, на сегодня в Украине более 90% зданий и сооружений общественного и гражданского назначения не приспособлены к потребностям лиц с инвалидностью. На решение этой проблемы и направлен законопроект.

Законопроект создает условия для полного обеспечения доступности введенных в эксплуатацию зданий и сооружений лицам с инвалидностью.

Обеспечить права инвалидов Украина должна во исполнение Конвенции ООН о правах лиц с инвалидностью в соответствии с Планом действий по реализации Национальной стратегии в области прав человека на период до 2020 года.