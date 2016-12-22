Онлайн-тест: что вы ожидаете от нового года?. Главная

В преддверии зимних праздников психологи Гуманитарного штаба Рината Ахметова запустили новый онлайн-тест «Что вы ожидаете от нового года?». Опросник поможет понять, над реализацией каких потребностей вы будете работать в 2017 году. Об этом сообщает пресс-служба Гуманитарного штаба «Поможем».

Предновогодний период – наиболее удачное время для анализа прошедших успехов и неудач, а также для планирования новых изменений в жизни. Чтобы повысить качество и комфорт собственной жизни в следующем году, необходимо понять, что для вас действительно важно и какие потребности необходимо реализовать в первую очередь.

Предлагаем пройти тест и разобраться с вашими ожиданиями от 2017 года.