В Донецкой области в тестовый колл-центр «102» за помощью полиции обращаются каждые 12 минут (Фото). Новости

Сегодня, 22 декабря, в Донецкой области в тестовом режиме заработал обновленный колл-центр «102» Единого аналитического сервисного центра (UASC) . Звонки вскоре будут приниматься со всей области. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции Донецкой области.

«Мы будем принимать звонки со всей области. Сейчас это только 4 города – Мариуполь, Краматорск, Славянск, Торецк. В Едином аналитическом центре сосредоточены мощности, которые позволят постепенно подключить к спецлинии все населенные пункты Донецкой области. В этом случае колл-центр "102" будет обслуживать около 2 млн граждан», – рассказала начальник отдела службы 102 Управления информационного обеспечения Ольга Фагаулина.

По ее словам, в настоящее время Донецкая область – четвертый регион в Украине, где внедряется централизованная система оперативного реагирования UASC, которая будет охватывать всю область.

Конкурсный отбор для работы в колл-центре продолжается. Среди основных требований: обязательное владение украинским языком и желательно – иностранными.

«Сейчас по штату 15 работников на одну смену, для работы по всей области этого мало. Планируется, что в одну смену будут работать 22 оператора. Поэтому жесткий конкурсный отбор продолжается, проводятся собеседования с кандидатами. На сегодняшний день для двух смен не хватает 14 работников. Минимальные требования к девушкам – четкая дикция, беглая печать, владение персональным компьютером, обязательное владение государственным языком и желательно – иностранными. Сейчас в каждой смене есть по одному сотруднику, владеющему английским», – сообщила Фагаулина.

Обращаются в круглосуточный колл-центр за помощью каждые 12 минут, отметила начальник отдела службы «102», скорость реагирования по городу в среднем составляет 5 минут.

«Наши обязанности остаются неизменными – обеспечить оперативное реагирование на все без исключения сообщения от граждан. Работаем круглосуточно, одна смена – 12 часов. За это время один оператор принимает до 60 звонков, то есть люди обращаются за помощью каждые 12 минут. Оператор "102" выясняет всю первичную информацию, формирует регистрационную карточку и отдает ее диспетчеру для дальнейшей обработки. Скорость реагирования по городу в среднем составляет 5 минут», – подчеркнула она.

Звонки поступают не только с просьбой о помощи, но и с целью получения справочной информации.

«Ежедневно мы регистрируем около 400 вызовов – это только по четырем городам. За 7 месяцев (с момента запуска патрульной полиции в Донецкой области 14 мая) мы приняли 113,6 тыс. звонков. Из них почти 89 тыс. – сообщения о правонарушении, группа полиции выезжала на каждый вызов о помощи. 25 тыс. раз люди в полицию обращались с целью получения справочной информации. Жители просили вызвать "скорую", интересовались местом расположения объектов бытового обслуживания и т.д. Это свидетельствует о том, что полиция действительно является сервисной службой», – утверждает Фагаулина.

Если звонит ребенок, его родным не перезванивают, полиция выезжает сразу. «Мы сразу принимаем сообщения и как можно быстрее направляем на место помощь. Главное – успеть вовремя. Если вызов оказывается ложным или просто шуткой, полицейские предупреждают об ответственности или составляют протокол за ложный вызов. Все операторы "102" имеют соответствующую подготовку для оказания помощи детям», – сообщила начальник отдела службы.

Сотрудник колл-центра должен уметь выслушать критику, оставаясь в рамках такта.

«Терпение, оперативность, профессионализм нужны каждый день. Бывают сложные ситуации, люди обращаются к нам в беде, в тяжелом эмоциональном состоянии, бывает, высказываются нецензурно, и работник должен уметь выслушать критику, оставаясь в рамках такта. Так, по каждому событию – от убийства до кражи – есть необходимый перечень вопросов, которые позволяют за считанные минуты собрать всю необходимую информацию. Первое, с чего начинается разговор, – это приветствие: "Служба 102. Поліція Донеччини слухає вас". Обязательно на государственном языке», – подытожила она.

Фото пресс-службы ГУ Национальной полиции Донецкой области