В Мариуполе в больнице умер годовалый ребенок. Предположительно от гриппа (Фото). Новости

В одной из городских больниц Мариуполя умер годовалый ребенок. Причины смерти устанавливают специалисты. Родственники, в свою очередь, обвиняют врачей в халатности. Об этом сообщает «Сайт города Мариуполя» со ссылкой на сообщения в мариупольской социальной группе.

6 декабря ребенок поступил в горбольницу № 5 с кашлем, ему поставили диагноз обструктивный бронхит.

7 декабря ребенка отправили на рентген. «Сказали, легкие чистые, анализов крови не брали, назначили лечение против этого бронхита, все, вроде бы, хорошо» – указано в сообщении.

8 декабря у малыша поднялась температура. «На что они (медицинский персонал – прим. ред.) ответили: это лезет зубик, кололи постоянно антибиотики, за этот день укололи 7 раз антибиотики от температуры, ночью 8 декабря ребеночку стало хуже, мамочку отправили на кислород с ребенком, легче не становилось, за ночь никто не подходил, на просьбы мамы, что ребенку плохо, никто не реагировал, сказали, что такое состояние спровоцировало лекарство Бейби-носа (от коликов)», – пишет автор поста.

9 декабря ребенку стало хуже и начали синеть губы. В тот же день он был доставлен в больницу № 4. «Реаниматолог заплакал, сказал, что он в полумертвом состоянии. Сделавший заключение реаниматолог сказал, что у ребенка вирусная пневмония и токсичный грипп (этот вирус ребеночек подхватил в горбольнице № 5), он очень пытался вывести ребенка из этого состояния, легкие начали принимать воздух, но сердечко было слабое и не справлялось, так как из-за передоза лекарств обнаружилась тахикардия», – сообщается в тексте.

10 декабря ребенок умер. «В заключении о смерти вирусная пневмония не утверждена, ждем заключение из Киева о подозрении на грипп», – сообщает автор.

В горбольнице № 4 подтвердили смерть младенца и сообщили, что пока не известно, был ли грипп причиной гибели. Заместитель главного врача по медицинской части Татьяна Овчинникова сказала, что на данный момент врачи ждут результатов гистологического исследования, которые предположительно могут быть на следующей неделе (текст поста от 15 декабря – ред.). Также есть версия, что причина смерти – бактериально-вирусная инфекция.

В свою очередь, в пресс-службе Национальной полиции заявили, что в сводке за 10 декабря не зафиксирована смерть младенцев в Мариуполе.

Фото из соцсетей