Людям, которые часто рискуют жизнью, увеличили зарплату с 3 до 5 тыс. грн. Новости

В 2017 году минимальная зарплата сотрудников ГСЧС составит 5 тыс. грн. Сегодня минимальный оклад спасателей равняется 3 тыс. грн. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Донецкой области.

Отмечается, что Верховная Рада Украины 21 декабря приняла Государственный бюджет на 2017 год, которым предусмотрено увеличение финансирования на оплату труда. Это позволит повысить минимальное денежное обеспечение личного состава с 3 тыс. грн до 5 тыс. грн.

Кроме того, в новом году до 600 млн грн увеличено количество средств для приобретения пожарно-спасательной техники. В 2015 году эта сумма составляла 200 млн грн, а в 2016 году – 450 млн грн.

В ведомстве отмечают, что это один из первых, но очень важных шагов на пути реформ в системе ГСЧС.

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