НБУ ожидает рост денежной массы на 13% в следующем году. Главная

Нацбанк прогнозирует в 2017 году рост денежной массы на 13,2%, денежной базы — на 8,4%. Такие данные, как сообщает «Голос столицы», указаны в основных принципах денежно-кредитной политики на следующий год.

Согласно документу, прирост денежной массы в 2018 году ожидается на уровне 14,5%.

Принципы подготовлены с учетом прогнозов основных макропоказателей правительства Украины и НБУ. Эти прогнозы предусматривают рост реального ВВП в 2017 году на 2,5-3%, инфляцию по индексу потребительских цен — на уровне 8%, номинальный ВВП — в объеме 2585-2627 млрд грн.

Отметим, денежная база в Украине за январь-ноябрь возросла на 6,4% — до 357,588 млрд грн. Денежная масса за январь-ноябрь увеличилась на 5,1% — до 1,044 трлн грн.