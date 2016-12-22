Краматорск в почтовых открытках, на конвертах и марках (Фото). Новости

Открытки с видами Краматорска (Донецкая обл.) начали выпускать в 1912 году. С 1912 по1917 год известно порядка 10 почтовых открыток с видами станции «Краматорская», изданных известным издательством Контрагентства А.С. Суворина и Ко в Москве.

Уже в советское время в 1967-1968 году в серии «Край Донецкий» было выпущено несколько открыток фотохудожника Г. Угриновича c видами города, тиражом 100 тыс. экз., известно, по крайней мере, о 4 таких открытках, передает «КраматорскPost».

В 1981 году издательством «Мистецтво» (г. Киев) тиражом 80 тысяч экз. был выпущен комплект из 11 панорамных открыток с текстом на русском и украинском языках.

В 2008 году к 140-летию города был выпущен набор открыток с видами города в количестве 21 шт. Фотографом и дизайнером стал известный краматорский фотохудожник Чередниченко. Открытки напечатали в ООО «Стандарт-Сервис». Назвать их почтовыми нельзя, скорее сувенирными, так как они выпущены по заказу Музея истории города в частной типографии города очень маленьким тиражом и в продажу официально не поступали, а презентовались гостям города и посетителям музея.

В 2013 году к 145-летию города был выпущен набор открыток из 9 штук, автором 7 из которых, стал известный краматорский фотограф Дмитрий Алимкин. Комплект открыток издан издательством ООО «Элизиум-стайл» в серии «любимая открытка». Открытки вышли ограниченным тиражом.

Прекрасный подарок к 140-летию города (2008) подготовил отдел внутренней политики исполкома и его заведующий известный краевед Владимир Коцаренко, он инициировал выпуск 4 почтовых конвертов с видами дореволюционного Краматорска. На одном из них уникальная фотография огнеупорного кирпичного и алебастрового заводов товарищества «В. В. Штерцер и Ко» у станции Краматорская.

2-йконверт знакомит с видом 1912 года на ул. Большую (Луначарского) – первую улицу поселка у станции «Краматорская». 3-й конверт посвящен 110-летию Краматорского металлургического завода им. Куйбышева, основанного в 1898 году. 4-й конверт приурочен к 110-летию почты в г. Краматорске. В. Коцаренко удалось установить, что в марте 1897 года в поселке у станции Краматорская было открыто почтовое отделение, которое с ноября 1898 года работало как почтово – телеграфное. На конверте фотография 1912 года с видом площади Почтовой.

В 2003 году к 75-летию Леонида Быкова Укрпочта выпустила конверт, посвященный герою фильма «В бой идут одни старики» – «Маэстро».

В 2003 году к 135-летию Краматорска были изготовлены конверты с видом административного корпуса АО “НКМЗ”. Тираж составил 50 тыс. экз.

Что касается марок, еще в советское время вышла марка, посвященная НКМЗ – это событие было приурочено к 50-летию завода.

В 2002 году краматорчанин Руслан Пономарев стал чемпионом мира по шахматам. В честь этого вышла марка, на ней изображена шахматная символика и надпись в честь 16 чемпиона мира. Размер марки 40 на 28 мм. Художник К.В. Штанко, тираж 200 тыс. экз.

В 2010 году Укрпочта выпустила марку из серии «Власна марка», посвященную 80-летию городской газеты «Краматорская правда».

В 2011 году ЦПС (Центр почтовой связи №7) г. Краматорска, презентовал марку, выпущенную Укрпочтой, посвященную 20-летию городской газеты «Технополис».

В 2013 году к 145-летию Краматорска была выпущена Укрпочтой почтовая марка с изображением герба города и единственного памятника архитектуры города дворца культуры ДК «” НКМЗ».

В сентябре 2016 года в честь 120-летнего юбилея СКМЗ областная организация профсоюза работников машиностроения и металлообработки Украины сделала заводу подарок, выпустила официальную почтовую коллекционную блок-марку «СКМЗ-120 лет».

Не воплотился в жизнь еще один проект, связанный с подготовленным к выпуску набором открыток с видами Краматорска, которые отображены на картинах известных краматорских художников. К 140-летию города научным работником Краматорского художественного музея Викторией Комарницкой и фотографом Станиславом Киценко, были подготовлены к выпуску 14 открыток но, увы, выпустить их так и не удалось – печатать их в известных издательствах оказалось дорого для музея, а качество печати местных издательств не устроило работников музея, поэтому подготовленный к выпуску макет открыток ждет своего часа.