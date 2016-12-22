В Бахмуте вместо МРЭО открыли новый сервисный центр МВД (Фото). Новости

В Бахмуте (до переименования Артемовск, Донецкая обл.) сегодня, 22 декабря, открылся 11-й в Украине новый сервисный центр Министерства внутренних дел, который заменит МРЭО. В данном центре есть возможность быстро и качественно зарегистрировать автомобиль, получить или заменить водительское удостоверение.

Так как одной из задач МВД является предоставление современного и качественного сервиса без коррупции, в планах изменить работу «кабинетной системы» бывших МРЭО на новый формат, который позволит минимизировать коррупционные проявления и сократит время получения услуг в несколько раз, передает «Сайт города Бахмута».

Новый Территориальный сервисный центр 1442 МВД в Донецкой области, который расположен по ул. Юбилейной, 41 в Бахмуте, функционирует по системе электронной очереди.

Центр предоставляет платные и бесплатные услуги, находящиеся в компетенции МВД: выдача и обмен водительских удостоверений, регистрация и перерегистрация транспортных средств, заказ и выдача номерных знаков, а также выдача свидетельств о допуске транспортных средств к перевозке определенных опасных грузов.

«Мы стремимся предоставлять одинаково качественный государственный сервис по всей Украине. Кроме того, мы понимаем, насколько важно, чтобы граждане на востоке страны получали услуги так же комфортно и спокойно. Открытое пространство, современные технологии и, самое главное, клиентоориентированный персонал – это основные принципы деятельности сервисных центров МВД», – подчеркнул руководитель Главного сервисного центра МВД в Украине Владислав Криклий.

На создание данного центра было привлечено около 1 млн грн из государственного бюджета.

В данном центре можно получить необходимые услуги любому гражданину, не зависимо от места регистрации.

В центре работают 11 администраторов, среди которых также и новые сотрудники, которые прошли программу стажировки и конкурс. Все новые центры оснащены электронной очередью, работают камеры видеонаблюдения, специальный планшет для оценки качества предоставления услуг и информационный киоск.

Кроме того, есть детский уголок, что очень удобно для клиентов с детьми.

Криклий также отметил, что в благоустройстве и предоставлении некоторых строительных материалов помог Бахмутский городской совет.

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