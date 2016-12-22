Рада выделила 450 млн грн на погашение долгов по зарплатам шахтеров. Главная

Верховная Рада внесла изменения в госбюджет на 2016 год, в соответствии с которыми государственные шахты получат 450 млн грн дотаций. Деньги пойдут на компенсацию расходов по производству угля и на погашение долгов по зарплате перед шахтерами. За принятие соответствующего законопроекта №4744 в целом проголосовали 253 депутата, передает «Lb.ua».
270 млн грн было направлено из резервного фонда госбюджета, 180 млн грн –- из поступлений местных бюджетов Крыма и Севастополя (с условием возврата этих средств после восстановления контроля над полуостровом).
В первом чтении проект закона был принят 8 декабря. Тогда документ предусматривал выделение госшахтам 1 млрд грн. Министерство финансов выступало против этого законопроекта, отмечая, что он не соответствует принципу сбалансированности бюджетной системы.
В текущей версии госбюджета-2016 на дотации шахтерам предусмотрено 250 млн грн.
При этом в течение 2016 года Минфин несколько раз перераспределял средства из других расходных статей Минэнерго на дотации госшахтам.
Минэнерго по состоянию на начало октября оценивало задолженность по зарплате перед шахтерами в размере 400 млн грн.
Напомним, из-за задолженности по заработной плате на шахтах Донбасса с октября периодически проходят забастовки. Последняя акция протеста состоялась 21 декабря, когда шахтеры вышли под стены Донецкой областной военно-гражданской администрации.
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