Хоккей: «Витязь» – «Донбасс» 1:13 (Фото). Новости

21 декабря в Харькове ХК «Донбасс» продлил свою победную серию в Украинской хоккейной лиге до 11 матчей. Дончане обыграли ХК «Витязь» с разницей в 12 шайб. Об этом сообщает пресс-служба ХК «Донбасс».

Комфортное преимущество в три шайбы гости обеспечили себе уже в первом периоде. По разу ворота слобожан поразили Роман Благой, Егор Егоров и Владимир Чердак.

Дальше «Донбасс» продолжил натиск и уже во втором периоде забил еще 7 голов, превзойдя свое результативное достижение двух предыдущих игр с «Витязем» (8:3 и 8:1). Дубли оформили Благой, Егоров, Чердак, Захаров, а также по разу отличились Бондарев и Яковлевс.

Одну шайбу забили и хозяева – точный бросок удался Колядинскому, которому ассистировал Муртищев.

В заключительной четверти «Донбасс» забросил еще трижды, оформив самую крупную победу над «Витязем» в истории противостояния. Отметим гол Евгения Никифорова, который отличился в численном меньшинстве.

Украинская хоккейная лига. 26 тур.

«Витязь» Харьков – «Донбасс» Донецк – 1:13 (0:3, 1:7, 0:3).

Шайбы: 0:1 Р.Благой (Шафаренко, Никифоров), 11:34-бол, 0:2 Егоров (Шаманский), 12:43, 0:3 Чердак (Захаров, Бондарев), 14:27, 0:4 Р.Благой (Шафаренко, Никифоров), 20:41, 0:5 Чердак (Бондарев), 23:31, 0:6 Егоров (Никифоров, Кугут) 24:09, 0:7 Захаров (Бондарев), 24:53, 0:8 Захаров (Чердак, Бондарев), 25:29, 1:8 Колядинский (Муртищев), 30:41, 1:9 Бондарев (Чердак, Захаров), 37:33, 1:10 Яковлевс (Победоносцев, Шафаренко), 39:30-бол, 1:11 Никифоров (Шафаренко, Победоносцев), 49:09-мен, 1:12 Бондарев (Кугут, Чердак), 55:59-бол, 1:13 Чердак (Захаров, Бондарев), 56:33.

Фото: пресс-служба ХК «Донбасс»