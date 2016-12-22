В Доброполье из 18 школ не учатся 16. Главная

В Доброполье (Донецкая обл.) из-за карантина 16 из 18 школ закрыты. По этой причине не учится 5734 школьников – 241 класс. Об этом сообщает пресс-служба Добропольского городского совета.

Ряд учебных заведений города был закрыт на карантин в связи с резким увеличением количества случаев заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями, а также высоким процентом отсутствующих по болезни учащихся.

Так, с 09.12.2016 года начался карантин в ОШ №15 и продолжается на сегодняшний день.

С 13.12.2016 года вынужденные каникулы начались в ОШ№11 (пгт Водяное), ОШ№14, №13 (г. Белозерское).

С 14.12.2016 – на карантине ОШ№18 (г. Белозерское).

С 20.12.2016 – ОШ№8, 9, 10 (г. Белицкое).

С 21.12.2016 – ОШ№6, 3, УВК-лицей, ОШ№19.

С 22.12.2016 – УВК№1, УВК№4, ОШ№16.

Только 2 школы продолжают проводить учебно-воспитательный процесс:

школа-интернат – 13 классов, 314 учащихся;

школа №17 – 11 классов, 270 учащихся.

По рекомендации санэпидстанции учебный процесс в школах начнется после стабилизации эпидемической ситуации. Согласно утвержденных рабочих учебных планов, первый семестр 2016-2017 учебного года заканчивается 29 декабря, второй семестр начнется 16 января 2017 года.

В дошкольных учреждениях проводится обеззараживание воздушной среды помещений с помощью бактерицидных ламп с последующим проветриванием. Ограничено проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий. Проводится дезинфекция столовой посуды, игрушек. Ведется обработка перил и дверных ручек. Влажная уборка осуществляется с добавлением дезинфицирующих средств. Запрещен перевод детей дошкольного возраста из группы в группу и первичный прием детей в дошкольные учреждения.

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