Северодонецк получил градостроительные полномочия. Главная

Сегодня, 22 декабря, Северодонецк, который на данный момент является административным центром Луганской области, получил градостроительные полномочия. Об этом сообщает Государственная архитектурно-строительная инспекция Украины.

В сообщении отмечается, что Северодонецк первым в регионе включился в процесс децентрализации системы госархстройконтроля.

Новосозданный орган госархстройконтроля сможет проверять объекты строительства, останавливать самовольные работы, штрафовать нарушителей градостроительного законодательства, а также на месте регистрировать разрешительные документы.

Ожидаемым результатом является уменьшение количества незаконных строек, создание дополнительных удобств для граждан в процессе получения административных услуг и модернизация жилой, социальной и хозяйственной инфраструктуры города.

По всем вопросам, касающимся государственного архитектурно-строительного контроля, жители Северодонецка могут обращаться в местную инспекцию, которая находится по адресу: г. Северодонецк, б-р. Дружбы Народов, 32.

На сегодняшний день полномочия госархстройконтроля получили 15 областных городов: Киев, Одесса, Днепр, Ужгород, Луцк, Львов, Ивано-Франковск, Тернополь, Черновцы, Харьков, Сумы, Херсон, Мариуполь, Житомир и Черкассы.