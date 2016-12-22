Самые чистые туалеты на КПВВ «Майорск», а на КПВВ «Марьинка» самые грязные обочины, – итоги мониторинга. Новости

Общественная организация «Фундация.101» продолжает осуществлять мониторинг всех работающих контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе в рамках собственного проекта «Прифронтовая инспекция».

Как отмечают в организации, во время мониторинга санитарного состояния наблюдатели «Фундации.101» не только определяли число, например, имеющихся туалетов на КПВВ или баков с мусором, но также фиксировали, есть ли вода в специально отведенных для этого резервуарах, насколько чисто в туалетах и в каком состоянии обочина вблизи контрольных пунктов.

В период сентябрь-ноябрь 2016 года мониторы чаще всего выезжали на КПВВ «Новотроицкое» – 26 раз. Один раз не было воды, 8 раз на обочине наблюдали мусор. Наибольшее количество «минусов» получили туалеты, которые в 22 раза из 26-ти приездов были зафиксированы как «грязные» (85%).

По 25 раз за вышеуказанный период мониторинговые группы «Фундации.101» посещали КПВВ «Марьинка», «Зайцево/ Майорск» и «Гнутово».

Наилучшая ситуация с водой и чистыми туалетами на КПВВ «Зайцево / Майорск». Ни разу мониторы не обозначили отсутствие воды и загрязнение туалетов. Но вопрос «засоренности обочины» остается открытым, ведь более половины раз, а именно во время 14 мониторинговых выездов (56%), обочины возле КПВВ были ощутимо замусорены.

На КПВВ «Марьинка» и «Гнутово» одинаковое количество фиксации неудовлетворительного состояния туалетов – по 12 раз (48% от общего количества выездов на эти контрольные пункты). Но, если на КПВВ «Гнутово» обочина была замусорена в 14 случаях (56%), то на КПВВ «Марьинка» – в 21 случае (84%).

КПВВ «Станица Луганская» мониторы посетили за октябрь-ноябрь 17 раз. Здесь нет проблем с водой, 5 раз фиксировалось замусоривание обочин (29%) и 6 – неубранные туалеты (35%).

Результаты предыдущих мониторингов «Фундация.101» :