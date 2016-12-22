За год в ДТП повреждено 439 патрульных авто. Главная

В Украине в течение 2016 года было повреждено 439 патрульных служебных автомобилей вследствие дорожно-транспортных происшествий. Об этом сообщили в Департаменте патрульной полиции НПУ в ответе на запрос УНН.

«В результате ДТП, повреждения получили 439 служебных автомобилей управлений патрульной полиции ГНП, из них – 145 служебных автомобилей Управления патрульной полиции в Киеве», – сообщили в патрульной полиции.

При этом, по их информации, на сегодня отремонтировано 113 автомобилей патрульной полиции.

Также в патрульной полиции сообщили, что на данный момент не могут назвать точное количество патрульных авто, которые не подлежат ремонту, поскольку проводятся все необходимые экспертизы повреждений авто.

В 2015 году в Украине был поврежден 201 автомобиль Toyota Prius, из них в Киеве – 157 машин.

Фото: korrespondent.net