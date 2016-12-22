Верховная Рада отозвала Савченко из ПАСЕ. Надежда не переживает. Новости

Верховная Рада Украины поддержала постановление №5572 об исключении народного депутата Надежды Савченко из состава делегации украинского парламента в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
237 народных депутата проголосовали за постановление об исключении пункта из принятого в 2015 году постановления, которым Рада решила вне квот избрать Савченко членом постоянной делегации украинского парламента в ПАСЕ.
Сама Савченко, находясь в Берлине, заявила, что не переживает по поводу своего исключения и будет продолжать заниматься депутатской деятельностью, передает «Укринформ».
«В любом случае, если я не буду переизбрана в следующий раз в ПАСЕ, у народного депутата Украины остается еще очень большой фронт работ, также международный, в группах содружеств с различными странами. Поэтому я думаю, что работы мне хватит, за это я не переживаю», – сказала Савченко.
Она отметила, что ежегодно происходят перевыборы нового состава группы в ПАСЕ, каждый год могут избираться новые и новые члены.
Сама она «еще не интересовалась тем, как эта процедура проходит, потому что в прошлый раз ее пропустили заочно».
Говоря об исключении из фракции, депутат признала, что ее политические видения и партии фракции, в которой она находилась, «просто различны».
«Поэтому независимо от моей поездки в Москву, или Минск, это все равно произошло бы позже, но все равно произошло бы», – сказала Савченко.
Депутат пояснила, что часто имеет разногласия в позициях со «всеми коллегами в парламенте», потому что она является тем политиком, который не хочет закрывать глаза на внутренние проблемы, обращая внимание мира только на внешние.
Напомним, Надежда Савченко оказалась в центре скандала после ее тайной встречи с главами самопровозглашенных «ЛНР» и «ДНР» в Минске 7 декабря. Сама Савченко сообщила, что встреча не была тайной, в ней принимали участие представители «республик», России, Украины, а организатором выступила белорусская сторона. 15 декабря депутатская фракция Верховной Рады «Батькивщина» исключила Надежду Савченко из состава фракции.
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