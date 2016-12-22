В селах Константиновского района нехватку учителей перекрывают переселенцами, а в прифронтовых Марьинке и Красногоровке – дефицита кадров нет. Главная

На начало текущего учебного года в Константиновском районе Донецкой области нехватка преподавателей физики, химии, математики, учителей начальных классов наблюдалась. Но, по словам начальника районного отдела образования Наталии Винниченко, проблему удалось решить путем трудоустройства учителей-пенсионеров, привлечения педагогов городских школ. А в Белокузьминовской сельской школе приняли на работу учителя начальных классов, которая с семьей переехала из неподконтрольной территории.

Между тем, в Константиновской районе сохраняется дефицит работников культуры. Не заполненными остаются 5 вакансий: художественных руководителей, заведующих сельскими клубами. Это связано с тем, что в селах не проживают соответствующие специалисты.

В городе Красногоровка, расположенном у линии фронта, дефицита педагогических кадров нет. Как рассказали сами учителя, некоторые из коллег лишились жилья из-за обстрелов, переехали жить в соседние города, такие как Курахово, но работать остались на прежнем месте.

Аналогичная ситуация в прифронтовой Марьинке. Кроме того, в Марьинской районной службе занятости отметили, что педагоги-переселенцы из неподконтрольной территории к ним в поисках работы не обращаются.

Источник: АКМЦ