В Покровске планируют реконструкцию парка «Юбилейный». На реконструкцию потратят 110 млн грн. Новости

22 декабря на сессии Покровского городского совета (Донецкая обл.) был представлен план реконструкции парка «Юбилейный». Депутаты могли рассмотреть макет, а также визуализацию обновленного парка.
Как отметила проектировщик, план был разработан в морском стиле. Планируется построить домик администрации в виде маяка, установить соответствующие тематике качели и карусели, беседку для влюбленных, спортивные площадки. Также в планах – бесплатный вай-фай, профессиональный звук, точки подзарядки электрических устройств, раздевалки и душевые кабинки, новое кафе, туалеты, причем как для обычных посетителей, так и для людей с ограниченными физическими возможностями.
Как обещают проектировщики, в парке будет вестись круглосуточное видеонаблюдение. Высадят и новые газоны, будет спроектирован ландшафтный дизайн. К тому же, будет налажена автоматическая система полива.
На реконструкцию «Юбилейного» собираются потратить около 110 миллионов гривен. Половину этой суммы выделят на приобретение новых качелей и каруселей. На благоустройство парка планируют потратить 28 миллионов гривен. Однако, было отмечено, что после комиссий данные цифры могут меняться.
Секретарь Покровского городского совета Ирина Сущенко пообещала, что в системе «Prozorro» будут объявлены тендеры для подрядных организаций, и каждый желающий сможет принять участие в реконструкции.
Источник: ДДК
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