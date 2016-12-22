Для поезда «Мариуполь – Одесса» нет вагонов. Но «Укрзализныця» подумает, как запустить сообщение. Новости

ПАО «Укрзализныця» в ближайшее время проведет маркетинговое исследование, по результатам которого будет принято решение о введении поезда прямого сообщения «Мариуполь – Одесса». Об этом говорится в ответе главы правления ПАО «Укрзализныця» Войцеха Балчуна на обращение народного депутата Украины Натальи Веселовой. Документы Веселова опубликовала на своей странице в Facebook.

«Вместе с "Укрзализныцей" пытаемся помочь Мариуполю с транспортным сообщением с Одессой. Боремся за поезд прямого сообщения. Мариуполь – это материк, а не остров!», – отметила в своем посте нардеп.

В своем обращении к «Укрзализныце» Веселова отметила, что понимает тяжелое экономико-техническое положение железнодорожного ведомства. «Поэтому обращаюсь с просьбой рассмотреть возможность назначения курсирования группы беспересадочных вагонов сообщением "Мариуполь – Одесса". Предлагается из Мариуполя курсирование данной группы вагонов в составе поезда №69/70 "Мариуполь – Львов – Мариуполь" и с дальнейшей пристыковкой к одному из поездов, которые направляются в Одессу», – предложила народный депутат.

Однако, в своем ответе Войцех Балчун констатирует, что у «Укрзализныци» нет свободных вагонов для использования их в организации проезда по маршруту «Мариуполь – Одесса». «На сегодня парк вагонов Донецкой железной дороги, который остался на подконтрольной территории, эксплуатируется в составе поездов: "Мариуполь – Львов", "Мариуполь – Киев", "Киев – Константиновка" и "Константиновка – Одесса"», – уточнил Балчун.

Он добавил, что в соответствии с действующим графиком курсирования поездов, назначение группы беспересадочных вагонов сообщением «Мариуполь – Одесса» возможно лишь в одном направлении – из Одессы на Мариуполь в составе поездов №92/91 «Константиновка – Одесса» и №84/83 «Киев – Мариуполь» за счет сокращения количества вагонов соответственного сообщения в схемах их формирования. «В направлении "Мариуполь – Одесса" нет поездов, расписание которых подходит для стыковки указанной группы вагонов», – подчеркнули в железнодорожном ведомстве.

Также назначение дополнительного пассажирского поезда сообщением с городом Мариуполь невозможно без отмены в графике движения грузовых поездов на однопутном участке «Камыш-Заря – Волноваха», который, в свою очередь, обеспечивает жизнедеятельность промышленных предприятий города.

Тем не менее «Укрзализныца» проведет маркетинговое исследование, по результатам которого будет принято окончательное решение о введении или не введении поезда сообщением «Мариуполь – Одесса».

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