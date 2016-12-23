УЕФА назвал ФК «Шахтер» лучшим в Европе. Главная

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УЕФА назвал ФК «Шахтер» лучшим в Европе

23.12.16 11:27 segodnya.ua Новости 5

УЕФА назвал ФК «Шахтер» лучшим в Европе

Официальный сайт УЕФА подвел итоги первой половины сезона. В организации выделили лучших из лучших в десяти ведущих чемпионатах Европы. Об этом пишет «Сегодня.ua».

Донецкий «Шахтер» возглавил рейтинги в двух номинациях –  лучшее начало сезона и лучшие результаты в гостевых матчах.  Также «горняки» находятся на ведущих позициях в других категориях.

Напомним, «Шахтер» без единого поражения возглавляет чемпионат Украины, оторвавшись от ближайшего преследователя на 13 очков.

Лидеры

  • Испания: «Реал»
  • Германия: «Бавария»*
  • Англия: «Челси»
  • Италия: «Ювентус»*
  • Франция: «Ницца»
  • Россия: «Спартак» Москва
  • Португалия: «Бенфика»"*
  • Украина: «Шахтер»
  • Бельгия: «Брюгге»*
  • Турция: «Истанбул Башакшехир»

* действующий чемпион

Лучшее начало сезона (очки в среднем за игру)

  • 2,78 «Шахтер»
  • 2,53 «Бенфика»
  • 2,53 «Челси»
  • 2,47 «Ювентус»
  • 2,47 «Реал»

Лучшие результаты в домашних матчах (очки в среднем за игру)

  • 3,00 «Ювентус»
  • 3,00 «Рома»
  • 2,78 «Шахтер»
  • 2,75 «Порту»
  • 2,71 «РБ Лейпциг»
  • 2,71 «Бенфика»
  • 2,71 «Брага»

Лучшие результаты в гостевых матчах (очки в среднем за игру)

  • 2,78 «Шахтер»
  • 2,44 «Челси»
  • 2,43 «Реал»
  • 2,43 «Истанбул Башакшехир»
  • 2,38 «Барселона»
  • 2,38 «Бенфика»

Лучшее нападение (забитые мячи в среднем за игру)

  • 2,95 «Монако»
  • 2,67 «Реал»
  • 2,56 «Барселона»
  • 2,41 «Ливерпуль»
  • 2,38 «Бавария»

Лучшая защита (пропущенные мячи в среднем за игру)

  • 0,47 «Порту»
  • 0,53 «Бенфика»
  • 0,56 «Бавария»
  • 0,61 «Шахтер»
  • 0,65 «Челси»
  • 0,65 ЦСКА Москва

Специалисты по ничьим

  • 63% «Хоффенхайм»
  • 53% «Османлыспор»
  • 50% «Шавеш»
  • 47% «Локомотив» Москва
  • 47% «Генчлербирлиги»

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