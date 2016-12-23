УЕФА назвал ФК «Шахтер» лучшим в Европе. Главная

Официальный сайт УЕФА подвел итоги первой половины сезона. В организации выделили лучших из лучших в десяти ведущих чемпионатах Европы. Об этом пишет «Сегодня.ua».

Донецкий «Шахтер» возглавил рейтинги в двух номинациях – лучшее начало сезона и лучшие результаты в гостевых матчах. Также «горняки» находятся на ведущих позициях в других категориях.

Напомним, «Шахтер» без единого поражения возглавляет чемпионат Украины, оторвавшись от ближайшего преследователя на 13 очков.

Лидеры

Испания: «Реал»

Германия: «Бавария»*

Англия: «Челси»

Италия: «Ювентус»*

Франция: «Ницца»

Россия: «Спартак» Москва

Португалия: «Бенфика»"*

Украина: «Шахтер»

Бельгия: «Брюгге»*

Турция: «Истанбул Башакшехир»

* действующий чемпион

Лучшее начало сезона (очки в среднем за игру)

2,78 «Шахтер»

2,53 «Бенфика»

2,53 «Челси»

2,47 «Ювентус»

2,47 «Реал»

Лучшие результаты в домашних матчах (очки в среднем за игру)

3,00 «Ювентус»

3,00 «Рома»

2,78 «Шахтер»

2,75 «Порту»

2,71 «РБ Лейпциг»

2,71 «Бенфика»

2,71 «Брага»

Лучшие результаты в гостевых матчах (очки в среднем за игру)

2,78 «Шахтер»

2,44 «Челси»

2,43 «Реал»

2,43 «Истанбул Башакшехир»

2,38 «Барселона»

2,38 «Бенфика»

Лучшее нападение (забитые мячи в среднем за игру)

2,95 «Монако»

2,67 «Реал»

2,56 «Барселона»

2,41 «Ливерпуль»

2,38 «Бавария»

Лучшая защита (пропущенные мячи в среднем за игру)

0,47 «Порту»

0,53 «Бенфика»

0,56 «Бавария»

0,61 «Шахтер»

0,65 «Челси»

0,65 ЦСКА Москва

Специалисты по ничьим