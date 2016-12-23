УЕФА назвал ФК «Шахтер» лучшим в Европе. Главная

Официальный сайт УЕФА подвел итоги первой половины сезона. В организации выделили лучших из лучших в десяти ведущих чемпионатах Европы. Об этом пишет «Сегодня.ua».
Донецкий «Шахтер» возглавил рейтинги в двух номинациях – лучшее начало сезона и лучшие результаты в гостевых матчах. Также «горняки» находятся на ведущих позициях в других категориях.
Напомним, «Шахтер» без единого поражения возглавляет чемпионат Украины, оторвавшись от ближайшего преследователя на 13 очков.
Лидеры
- Испания: «Реал»
- Германия: «Бавария»*
- Англия: «Челси»
- Италия: «Ювентус»*
- Франция: «Ницца»
- Россия: «Спартак» Москва
- Португалия: «Бенфика»"*
- Украина: «Шахтер»
- Бельгия: «Брюгге»*
- Турция: «Истанбул Башакшехир»
* действующий чемпион
Лучшее начало сезона (очки в среднем за игру)
- 2,78 «Шахтер»
- 2,53 «Бенфика»
- 2,53 «Челси»
- 2,47 «Ювентус»
- 2,47 «Реал»
Лучшие результаты в домашних матчах (очки в среднем за игру)
- 3,00 «Ювентус»
- 3,00 «Рома»
- 2,78 «Шахтер»
- 2,75 «Порту»
- 2,71 «РБ Лейпциг»
- 2,71 «Бенфика»
- 2,71 «Брага»
Лучшие результаты в гостевых матчах (очки в среднем за игру)
- 2,78 «Шахтер»
- 2,44 «Челси»
- 2,43 «Реал»
- 2,43 «Истанбул Башакшехир»
- 2,38 «Барселона»
- 2,38 «Бенфика»
Лучшее нападение (забитые мячи в среднем за игру)
- 2,95 «Монако»
- 2,67 «Реал»
- 2,56 «Барселона»
- 2,41 «Ливерпуль»
- 2,38 «Бавария»
Лучшая защита (пропущенные мячи в среднем за игру)
- 0,47 «Порту»
- 0,53 «Бенфика»
- 0,56 «Бавария»
- 0,61 «Шахтер»
- 0,65 «Челси»
- 0,65 ЦСКА Москва
Специалисты по ничьим
- 63% «Хоффенхайм»
- 53% «Османлыспор»
- 50% «Шавеш»
- 47% «Локомотив» Москва
- 47% «Генчлербирлиги»
Комментарии