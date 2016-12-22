Буржуйки для Марьинки и Красногоровки область закупает у переселенца из Донецка. Новости

Жители прифронтовых городов Марьинка и Красногоровка (Донецкая обл.), где подводящий газопровод был поврежден при обстрелах летом 2014 года, третью зиму подряд вынуждены жить без газа и центрального отопления.

Прошлой зимой местным жителям помогали волонтеры и гуманитарные организации, привозя в эти города печи-буржуйки для обогрева. В этом году обеспечением буржуйками жителей прифронтовых городов занялась областная власть.

По словам председателя Донецкой областной военно-гражданской администрации Павла Жебривского, удалось найти мастера, который делает буржуйки и для обогрева, и для приготовления пищи. Этот мастер сам переселенец из Донецка, приехал в Винницу, где и организовал собственное дело.

Мужчина уже изготовил порядка полусотни буржуек, которые отвезли в Красногоровку. Губернатор отметил, что до конца текущего года мастер должен успеть сделать еще около сотни печек. Потребности Марьинки также составляют около 100 буржуек.

Жебривский также подчеркнул, что вопрос окончания ремонта поврежденного газопровода вместе с другими гуманитарными проблемами региона рассматривается даже не на уровне Совместного центра контроля и координации (СЦКК) и администрации области, а на уровне Трехсторонней контактной группы в Минске.

Как сообщалось ранее, для приобретения «буржуек» для прифронтовых городов Марьинки и Красногоровки из областного бюджета выделено 1,5 млн грн.

Источник: Вчасно

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