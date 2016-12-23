Блогер показал цены в супермаркете Донецка. Новости

Супермаркеты Донецка переполнены продуктами, однако стоимость их значительно выше цены аналогичных товаров на территориях, подконтрольных украинской власти. Украинский блогер Алексей Журавко снял залы супермаркета «Караван» в неподконтрольном украинским властям городе и продемонстрировал цены на товары, а журналисты «Вчасно» сравнили стоимость продуктов в них с ценами в сети украинских супермаркетов «Фуршет».

Так, на видео донецкого блогера видно, что сырокопченая колбаса в донецком магазине стоит 545 рублей, что по среднему курсу в украинских банках сегодня составляет 244 гривны 60 копеек. В то же время на сайте сети супермаркетов «Фуршет» стоимость сырокопченых колбас стартует от 202 гривен. Разница в цене – 42 гривны!

Перец зеленый в Донецке стоит 210 рублей (94 гривны 25 копеек). В украинских супермаркетах он почти в два раза дешевле – 45 гривен.

Картофель в Донецке стоит 17 рублей (7 гривен 63 копейки) – в то же время на подконтрольных украинской власти территориях его можно купить за 4 гривны 40 копеек.

Стоимость макаронных изделий в упаковках в Донецке варьируется от 30 до 81 рубля (от 13 гривен 46 копеек до 36 гривен 35 копеек). В украинских супермаркетах фасованные макаронные изделия украинского производства можно купить по цене от 6 до 21 гривны.

Горох фасованный в Донецке стоит от 41 до 44 рублей (18.40 – 19.75 гривен) – в украинских магазинах он продается по цене от 13.90 грн до 19.30 грн.

Фарш свиной в Донецке стоит от 192 до 287 рублей (от 86 до 128 гривен) – в то время как в Украине его можно купить по цене от 62 до 79 гривен.

Российский алкогольный напиток «Вишня на коньяке» в Донецке продается за 68 рублей(30 гривен 52 копейки). Его мы в украинских магазинах не нашли, но обнаружили отечественный аналог – настойку «Спелая вишня», которую можно купить дешевле – за 28 гривен 90 копеек.

Российский сок «Мой» в литровой упаковке продается в Донецке за 55 рублей (24 гривны 68 копеек). Точно такая же упаковка сока «Садочек» в отечественных магазинах стоит 19 гривен 75 копеек.

Разрыв между донецкими и украинскими ценами на молоко также впечатляет. В Донецке молоко в литровых упаковках «тетрапак» стоит от 68 до 72 рублей (30.52 гривен – 32.31 гривен). В украинских супермаркетах молоко бренда «Селянское» в таких же упаковках можно купить по цене от 19 до 22 гривен, в зависимости от процента жирности.

Единственное, что в донецком «Караване» стоит дешевле, чем в украинских магазинах – это ананасы. В Донецке экзотический фрукт предлагают за 220 рублей за штуку (98 гривен 74 копейки), а вот в отечественных магазинах журналисты нашли их за 99 гривен 95 копеек.

Судя по количеству покупателей, которых можно видеть на записи донецкого блогера, дончане ананасы с прилавков не сметают. Да и вообще предновогодней суеты в торговых залах не наблюдается.