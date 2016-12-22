Переселенцы должны участвовать в избирательном процессе. Рекомендации Германии. Новости

Украина не занимается должным образом переселенцами, в частности, вопросом их участия в избирательном процессе страны. Об этом заявил руководитель немецкого проекта Фонда Ганса Зайделя в Украине, республике Молдове и Румынии Даниэль Зайберлинг во время круглого стола «Избирательное право для ВПЛ: реалии и перспективы».

«2,5 года назад часть населения Луганской и Донецкой областей – около 1-1,5 млн чел. – выехала в Россию, а 1,7 миллиона мигрировали в другие украинские города. Государство перед переселенцами несет большую ответственность, так как мы говорим о государственном единстве. Некоторые считают, что в 2014 году Украина чуть не развалилась, что мог возникнуть коридор до Приднестровья и Крыма. Этого не произошло даже при том, что ситуацию расшатывала Россия. И не надо забывать, что половина людей в Луганске и Донецке участвовала в "ополчении", а другая – нет. Украинское государство должно было использовать эту возможность на полную силу – то, что многие украинцы не поддержали разжигание подобной ситуации в своих регионах. Конечно, конфликт на Донбассе до сих пор является большой проблемой для развития страны. Но нужно было сделать ставку на национальное и географическое единство, потому что "русский мир" поддержало только 3% населения», – заявил Зайберлинг.

Он долго искал примеры в истории Германии после Второй мировой войны, которые были бы схожими с украинской ситуацией. Например, многие люди бежали от Красной армии из Восточной Пруссии в Германию и там остались. Но особых проблем с ними не было, потому что всю избирательную и политическую систему страны тогда строили заново, и переселенцы сразу же были включены в эту систему.

Кроме того, в Германию вернулись около 3 млн российских немцев, которые также включились в уже работающий механизм.

Принцип немецкого избирательного процесса – это список избирателей, который предполагает активное участие человека в выборах. Единственное, что должен сделать человек, который эмигрировал в Германию, – записаться в государственную систему регистрации избирателей на новом месте жительства в течение трех месяцев. После этого он получает уведомление о том, что он внесен в избирательный реестр. Все происходит автоматически.

При переезде из одного города в другой для немецких граждан главное – вовремя быть внесенными в избирательный список, в противном случае могут оштрафовать. Сейчас в Германии внутренняя миграция населения фиксируется путем смены номерных знаков автомобилей. Если владелец машины вовремя его не сменил, то полицейский обязан оштрафовать нарушителя.

«По немецким принципам, все должно быть организовано, все должно быть записано. И мозгом всего этого является избирательная база. Гражданину Германии при смене места жительства внутри страны не надо исключаться из старого избирательного списка, достаточно зарегистрироваться на новом месте жительства», – пояснил Зайберлинг.

Эксперт советует Украине прислушаться к рекомендациям ОБСЕ относительно избирательного права для переселенцев. По его словам, за 2 года – а это большой срок – не сделано ничего.

Источник: Агентство «Крымские новости»