Бесплатные онлайн-курсы делового английского языка для переселенцев. Прием заявок до 3 января. Главная

Региональный офис английского языка в Киеве объявил о начале второго раунда программы «Деловой английский онлайн» по бесплатному онлайн-изучению языка для переселенцев. Об этом сообщает пресс-служба Посольства США в Украине.

Второй раунд программы составляет курс «Поиск работы», обучение по нему будет проходить с 12 января – 9 февраля 2017 года.

Процесс подачи заявки:

перейдите по ссылке;

заполнить Анкету и выполнить тест.

Дата окончания подачи заявок: 3 января 2017 года.

Кандидатам, которые будут отвечать требованиям и успешно выполнят тест, будет отправлено сообщение о зачислении на курс до 10 января 2017.

Организаторы отмечают, что при зачислении приоритет будет предоставляться украинским гражданам, «перемещенным из зон конфликта на востоке Украины и в Крыму, однако курс открыт также для других заинтересованных кандидатов».

По окончанию курса участники получают соответствующий сертификат.

Аннотация курса «Поиск работы»:

Курс «Поиск работы» разработан для тех, кто на данный момент ищет работу или планирует ее поменять. Курс предлагает участникам приобрести конкретные знания и навыки и охватывает следующие темы:

подход к изменениям в карьере;

биография – что это и как ее писать;

LinkedIn – социальная сеть для трудоустройства;

Наведение контактов – ключ к трудоустройству;

CV и резюме – как их эффективно написать;

собеседование – как готовиться и проходить;

профессии будущего – какие профессии будут пользоваться наибольшим спросом через 10 лет.

Курс предоставит слушателям информацию, необходимую для успешного поиска работы, а также обеспечит достаточный объем письменной и разговорной практики. В итоге слушатели улучшат свои шансы найти работу, расширить круг профессиональных контактов и закончить курс подготовленными к прохождению собеседования с работодателями.

Разработчик курса: Иван Атаманенко – ведущий разработчик курса в проекте Регионального отделения по вопросам преподавания английского языка посольства США в Киеве, Украина. Отвечает за разработку и преподавания дистанционных курсов, в частности «Деловой английского языка онлайн для внутренне перемещенных лиц».