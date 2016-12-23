В Славянском районе слесарь погиб, попав в вал привода мело-фильтрационной установки (Фото). Новости

На предприятии в пгт Черкасское Славянского района погиб человек. Об этом сообщает Славянский отдел полиции Донецкой области.

22 декабря в дежурную часть Славянского отдела полиции поступило сообщение от представителей ЗАО «Славянский мелоизвестковый завод», расположенного в пгт Черкасское, о том, что в результате несчастного случая погиб рабочий.

При выезде на место происшествия следственно-оперативной группы установлено, что погибшим является житель с. Приволье Славянского района 1970 г. р., который работал на предприятии слесарем. Во время обхода территории элементы одежды мужчины попали в вал привода мело-фильтрационной установки, что привело к его смерти.

Эту информацию внесли в единый реестр досудебных расследований Славянского ОП по ч.2 ст. 271 Уголовного кодекса Украины (нарушение требований законодательных и других нормативно-правовых актов об охране труда должностным лицом предприятия, учреждения, организации или гражданином-субъектом предпринимательской деятельности, если оно повлекло гибель людей или иные тяжкие последствия).

Проводится проверка.

Фото пресс-службы Славянского отдела полиции Донецкой области