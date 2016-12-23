Донетчина будет ежемесячно получать деньги, предназначенные для неподконтрольных территорий, – Жебривский. Главная

С начала 2017 года бюджет Донецкой области будет ежемесячно пополнять субвенция из государственного бюджета, которая не используется для временно неподконтрольной территории (НКТ) региона. За год сумма составит около 1 млрд грн. Об этом 22 декабря на пресс-конференции в Краматорске сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский

В Бюджетный кодекс Украины были внесены изменения, которые позволяют ежемесячно перечислять в областной бюджет ту субвенцию, которую государство должно было распределять на неподконтрольные города и районы. Речь идет о субвенции на зарплату учителям, медикам и прочим обязательствам государства.

В 2015 году около 2,6 млрд грн удалось перераспределить с НКТ на подконтрольную часть Донецкой области – эти деньги были направлены на восстановление инфраструктуры региона. «В 2016 году 1,2 млрд грн с той территории "вернулись" в государственный бюджет. Со следующего года и до окончания АТО ежемесячная субвенция будет поступать на счета Донецкой области», – пояснил губернатор области.

Источник: Вчасно