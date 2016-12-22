В Краматорске ремонтируют общежития для переселенцев. Зовут регистрироваться для получения комнат. Новости

В Краматорске в рамках программы «Обеспечение жилищными условиями наиболее уязвимых внутренне перемещенных лиц (ВПЛ)» проходит реконструкция трех общежитий за счет средств Европейского Союза.

Общежития планируют не только отремонтировать, но и снабдить необходимой мебелью. Кроме того, помещения общего пользования оборудуют плитами, холодильниками, столами и стульями.

Всего для нужд переселенцев предоставят 84 квартиры, 8 из которых выделят для лиц с ограниченными физическими возможностями.

Распределять доступное жилье между нуждающимися переселенцами будут на основании Положения о порядке предоставления жилья ВПЛ, разработанное краматорскими чиновниками вместе, представителями общественности и волонтерами.

Лица, которые были вынуждены покинуть свои дома, и нуждаются в жилье, могут зарегистрироваться в отделе жилого хозяйства Краматорского горсовета по адресу г. Краматорск, бул. Машиностроителей, 23, каб. 106.

Справки по тел: (06264) 5-95-52

e-mail: vgh@krm.gov.ua

Источник: Вчасно