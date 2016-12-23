Завершено строительство линии электропередачи у Станицы Луганской. Теперь Луганщина не зависит от «ЛНР». Новости

Строительство линии электропередачи возле пгт Станица Луганская (Луганская обл.) находится в стадии завершения. Пробный запуск линии был успешно проведен 21 декабря, накануне Дня энергетика. Об этом сообщает пресс-служба ООО «Луганское энергетическое объединение».

Наличие новой линии электропередачи позволит устранить зависимость данного района Луганской области от поставок электроэнергии со стороны «ЛНР». Ведь электроэнергию из неподконтрольных районов Луганщины получает Станица Луганская и близлежащие населенные пункты, что в сумме составляет более 12 тысяч абонентов.

Строительство отпайки от ВЛ-35 кВ «Плотина – Камышное» на подстанцию «Станично-Луганская» проводилось в течение всего 2016 года. Общая длина трассы построенной линии – чуть более 13 км. Было установлено 100 опор. Трасса проходит по пересеченной местности с песчаными грунтами, где ограничено применение колесной техники. «Для подхода к местам установки опор строителям пришлось планировать рельеф местности, привлекать саперов из ВСУ для разминирования местности из-за большого количества взрывоопасных предметов, оставшихся в этих местах после боевых действий», – отмечают в «ЛЭО».

Напомним, вопрос о строительстве резервной линии остро встал еще в конце 2014 года, когда на неподконтрольных украинскому правительству территориях (НКТ) решили использовать рубильник в качестве инструмента политического давления. Тогда в «Луганском энергетическом объединении» провели все необходимые подготовительные работы и изыскания, разработали проект «Строительство отпайки от ВЛ-35 кВ «Плотина – Камышное» на подстанцию «Станично-Луганская». Выделение средств, необходимых для реализации данного проекта, было согласовано с Министерством энергетики и утверждено НКРЭКУ в инвестиционной программе «ЛЭО» на 2016 год.

Фото пресс-службы ООО «ЛЭО»

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