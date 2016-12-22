Бюджет-2017 Покровска: рост зарплат на 50%, плюсы децентрализации, дефицитная медицина (Слайды). Главная

Сегодня, 22 декабря, в ходе проведения очередной 27 сессии Покровского городского совета, депутатами единогласно был принят бюджет Покровска (до переименования Красноармейск, Донецкая обл.) на 2017 год

Так, объем доходной части городского бюджета на 2017 год прогнозируется в сумме 631, 4 млн грн, которая состоит из общего и специального фондов. Объем доходов общего фонда планируется в сумме 621, 3 млн грн и сформирован из собственных доходов и межбюджетных трансфертов, передает «Сайт Покровска и Мирнограда».

«Бюджет 2017 года обеспечивает не только заработную плату на высоком уровне, но и с значительным повышением. В среднем, расходы на заработную плату повышаются на 40-50% в зависимости от должности. Кроме того, полностью удовлетворена потребность в энергоносителях, медикаментах, питании, учитывая все запасы на начало года. Остальные расходы, так называемый "бюджет развития", распределяется на содержание города в чистоте, изготовление проектно-сметной документации, а также на некоторые структурные объекты», – сообщила секретарь Покровского городского совета Ирина Сущенко.

«В течение 2015-2017 годов постепенно увеличивается уровень собственных поступлений. Если в 2015 году это было 46%, в 2016 году – 55,5%, а в 2017 году прогнозируется на уровне 52,7% собственных поступлений от общей структуры бюджета. Это свидетельствует о положительных результатах децентрализации местных бюджетов», – отметила начальник финансового управления Покровского городского совета Юлия Порецкая.

Доходы специального фонда городского бюджета на 2017 год планируется в сумме 10,1 млн гривен. Источниками его формирования являются собственные поступления бюджетных учреждений и экологический налог.

Расходы на 2017 год в Покровске запланированы в объеме 631,3 млн грн, в том числе общий фонд – 565,1 млн грн, специальный – 66,2 млн гривен.

В расходах общего фонда городского бюджета учтены средства на содержание 62 учреждений и финансирование мероприятий, перечень которых определен ст. 89 и 91 Бюджетного кодекса Украины.

В 2017 году уровень образовательной субвенции увеличится. Отметим, что начиная с 2017 года, образовательная субвенция направляется только на выплату заработной платы педагогическим работникам.





«Здравоохранение остается дефицитным и в 2017 году, учитывая то, что из городского бюджета направлены средства на экономические и услуги, содержание молочной кухни. Также запланированы городские программы на первый квартал 2017 года. Дефицит по отрасли составляет примерно 20%. Это означает, что финансовый ресурс, который состоит из медицинской субвенции и субвенции из других городов и районов на лечение жителей, не обеспечивает полную потребность медицинских учреждений. Будем надеяться, что мы получим дополнительную медицинскую субвенцию на покрытие этого дефицита, ведь данная ситуация типична для всех городов Украины», – пояснила Юлия Порецкая.

Тем не менее, расходы на медикаменты и питание в 2017 году запланированы в объеме 7,7 млн грн. По словам Юлии Порецкой, на сегодняшний день все учреждения образования и здравоохранения Покровска имеют необходимые запасы медикаментов, продуктов питания, бензина, и поэтому бесперебойная работа учреждений будет обеспечена.

Кроме того, реверсная субвенция в 2017 году увеличивается на 20,2 млн грн.

По бюджетным учреждениям применен единый подход при расчете расходов на заработную плату, а именно:

использование с 1 января 2017 года минимальной заработной платы – 3200грн,

установление должностного оклада работника первого тарифного разряда единой тарифной сетки в размере 1600 грн с 1 января 2017 года, с 1 мая – 1684 грн и с 1 декабря – 1762 грн.

Средства на заработную плату с начислениями предусмотрены в сумме 225,8 млн грн или 45,8% от общего фонда.

Расходы на оплату энергоносителей и коммунальных услуг запланированы, исходя из их фактического потребления в 2016 году, а также действующих цен и тарифов на коммунальные услуги.

Кроме того, в бюджет 2017 включены отдельные расходы городского бюджета, которые будут осуществляться в соответствии с мероприятиями Программы экономического и социального развития города Покровск на 2017 год, в частности, это:

строительство блочно-модульных мини-котельных и реконструкция сетей,

реконструкция здания кинотеатра "Мир",

ремонт амбулаторий,

приобретения сцены, света, звуковой аппаратуры, автотранспорта,

приобретение детских и спортивных площадок,

ремонт дорог,

ремонт основного благоустройства города,

приобретение спецтехники,

финансовая поддержка коммунальных предприятий,

приобретение материалов для ремонта жилых домов,

изготовление проектно-сметной документации.

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