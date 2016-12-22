Родственники пропавших без вести на Донбассе просят создать в рамках Минска отдельную подгруппу. Новости

Родственники украинских пленных, чье местонахождение на неподконтрольных территориях не удается подтвердить, требуют создать в Минске отдельную подгруппу по вопросам поиска заложников и включить их в ее состав этой подгруппы. Об этом члены Всеукраинского союза матерей и родственников участников АТО «Берегиня» сообщили в эфире «Громадського радіо».

«Сегодня мы обращались к общественности, чтобы нам помогли освободить наших детей. Мы понимаем, что процесс освобождения заложников и установления места их нахождения чрезвычайно сложный. Мы понимаем, что Украина не может начать их поиск, пока продолжается война на востоке Украины, поскольку нет доступа к их месту нахождения. С другой стороны, прошло уже более двух лет. Это большой промежуток времени, тяжелый для нас, родных. Если по телевизору мы иногда видим освобождения заложников, то есть этот процесс идет, то о процессе поиска пропавших заложников, место нахождения которых неизвестно, мы, к сожалению, ничего не знаем и находимся в режиме ожидания. Мы понимаем, что наши ребята, возможно, находятся на каких работах, возможно, где-то в ямах или где-то в тюрьмах. Мы вовсе не имеем связи с нашими родными», – сказала Елена Сугак, чей сын Руслан Сугак попал в плен еще во время событий в Иловайске. Он вышел из так называемого «зеленого коридора», но на второй или третий день, по данным его товарища, попал в плен раненым.

Большинство членов «Берегини» знают о том, что их родные попали в плен со слов сослуживцев или очевидцев, но официально их место нахождения никто не подтверждает. Их нет в списках «ЛДНР», а на украинской стороне они числятся, в основном, в статусе «пленные, пропавшие без вести» или просто «пропавшие без вести».

«Наша власть, начиная от службы по освобождению пленных до Президента, от нас отмахивается, никто этим конкретно не занимается. Место нахождения наших детей не установлено. За 2 года можно было заняться этим вопросом и найти, где они. Мы не знаем, когда наше государство займется освобождением наших сыновей», – говорит Людмила Мирончук – мать Андрея Маркина, который 31 августа 2014 попал в плен в Луганской области – семь пленных тогда отпустили, а «где дели наших ребят, мы не знаем. Связи с ними не было».

Родственники пленных хотят, чтобы доступ на неподконтрольные территории получили международные организации Красный Крест и ОБСЕ. «Мне кажется, в первую очередь надо проверить Луганскую область. В Донецкой области порядок более-менее еще есть, а в Луганской совсем никакого контроля нет», – считает Наталья Карпова.

«Мы хотим в Минском формате создать группу, которая будет заниматься поиском пропавших без вести и пленных, места нахождения которых не установлено. Мы хотим, чтобы эта группа имела волонтерский состав, а также включить в нее представителей российских волонтерских организаций, которые бы смогли зайти на территорию, куда Украина не имеет доступа. Мы понимаем, что у тех же Красного Креста и ОБСЕ нет доступа в тюрьмы на тех территориях. Мы понимаем, что они не могут проверить копанки, больницы, но если будут такие волонтерские организации, которые нас поддержат, будет проще, потому что также очень много людей с неподконтрольной территории ищут своих детей на территории Украины. Если мы объединимся, и вместе будем проводить поиск наших детей, тогда, я думаю, этот процесс сдвинется с мертвой точки», – резюмировала председатель союза «Берегиня» Алла Жмыхов.

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