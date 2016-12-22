В Краматорске теперь есть цифровой флюорограф (Фото). Главная

В Краматорске (Донецкая обл.) в здании амбулатории №1, в которой ведут прием семейные врачи, установлен цифровой флюорограф. Для размещения аппарата в текущем году за средства местного бюджета было отстроено специальное помещение. Об этом сообщает пресс-служба Краматорского городского совета.
Ранее рядом с амбулаторией №1 размещались хозяйственные постройки, которые отстроили и переоборудовали специально для установки цифрового флюорографа. Ремонтные работы бюджету Краматорска обошлись в 1 млн 280 тыс. грн.
Современный аппарат обслуживает 33 тысяч человек взрослого населения, проживающих в старой части города, поселках Ивановка и Шабельковка. В среднем в день его услугами пользуются до 60-70 человек.
С учетом потребностей маломобильной категории населения, в здании оборудовали санитарную комнату, на входе построили пандус.
В одной из комнат помещения находится пункт забора анализов, в отдельном зале – проходит обучение студентов кафедры педиатрии Донецкого национального медицинского университета.
Фото пресс-службы Краматорского городского совета
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