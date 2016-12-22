Украина готовит обмен пленными по формуле «59 на 228», который состоится до Рождества, – СБУ. Новости

На территории «ЛДНР» находятся 109 военнопленных, 492 человека считаются пропавшими без вести. Об этом сообщил председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак в интервью «Укринформ».

«На сегодня мы имеем информацию о пребывании в тюрьмах террористов 109 наших ребят, еще 492 человека считаются пропавшими без вести», – сказал Грицак.

Он отметил, что процесс освобождения заложников продолжается постоянно. «Мы готовы идти на уступки в этом вопросе, чтобы быстрее вернуть пленников семьям. Украина инициировала обмен 59-ти подтвержденных боевиками наших заложников на 228 сторонников сепаратистов, которые находятся под следствием, дела по которым рассматриваются судами или они уже отбывают наказание. СБУ приложит максимум усилий, чтобы этот обмен состоялся до Рождественских праздников. Со своей стороны, мы без промедлений осуществим все необходимые для этого процессуальные действия», – заверил глава СБУ.

Грицак напомнил, что Украина в рамках переговорного процесса предложила в качестве жеста доброй воли в одностороннем порядке «передать 15 человек из списка террористов уже в ближайшие дни». «Надеюсь, что освобождение из плена несколько дней назад нашего десантника – защитника Донецкого аэропорта Тараса Колодия – является свидетельством реальной реанимации процесса обмена», – резюмировал глава ведомства.

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