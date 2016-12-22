СБУ запретила госучреждениям использовать российские антивирусы, чтобы предотвратить кибератаки, – Грицак.. Новости

Украина выбрана полигоном для экспериментов российских спецслужб в плане осуществления хакерских атак на серверы государственных учреждений. Об этом в интервью «Укринформ» заявил председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак.

«Большое количество хакерских атак осуществляется при участии спецслужб РФ. Скажу даже больше – Украина выбрана полигоном для таких экспериментов. Хакерам обещано "закрывать глаза" на все их действия, если они попытаются взломать серверы любого украинского государственного учреждения и получить информацию. Здесь опять же полная правовая безнаказанность, ведь Россия официально отвергает обвинения и игнорирует иски», – сказал Грицак.

По информации СБУ, одна из вирусных программ, а именно «Black Energy», которая была апробирована в Украине, потом использовалась российскими спецслужбами в странах Запада.

СБУ пытается противодействовать этим кибер-угрозам, но для эффективной работы нужно комплексное взаиможействие всех ведомств. «Киберпреступность – вызов для силовых ведомств не только Украины, а и всего мира. Специфика этой угрозы заключается в ее необычности, несоответствии законам войны с точки зрения технологий и средств, направленности против ключевых активов государства. Киберпреступность – одна из самых сложных угроз и требует четкого и пропорционального ответа. Именно поэтому на ее предупреждение должны быть направлены действия не только СБУ, но и всех ведомств, в компетенцию которых непосредственно входит защита госучреждений от кибератак», – отметил глава ведомства.

Грицак добавил, что сейчас специалистам СБУ помогают, в частности, американские коллеги: «В ближайшее время на средства Трастового фонда НАТО в СБУ будет создана специальная лаборатория, которая значительно расширит наши возможности по противодействию киберугрозам».

Специалисты СБУ фиксируют недостаточный уровень информационной защищенности и профессиональной квалификации IТ-специалистов в отдельных государственных учреждениях и на объектах инфраструктуры. «В сегодняшних условиях это не та вещь, на которой можно экономить. Убытки от атак и утечки важной информации будут стоить намного дороже», – констатировал Грицак.

Он уточнил, что по инициативе СБУ запрещено использование государственными учреждениями антивирусных программ российского происхождения, «с помощью которых спецслужбы РФ пытаются получить несанкционированный доступ к информационным ресурсам».

Читайте также: