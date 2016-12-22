В январе завершат реконструкцию общежития для переселенцев в Бахмуте, – губернатор Донетчины. Новости

За два года власти Краматорска и Славянска так и не восстановили общежития для переселенцев, на которые Евросоюз выделил по 800 тысяч евро. Об этом сегодня, 22 декабря, сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

«По 800 тысяч евро выделены два года назад для Краматорска и Славянска на восстановление общежитий. Буквально на этой неделе у меня серьезный разговор произошел с мэрами и Краматорска, и Славянска по поводу того, что они еще не приступили к реализации этого проекта, хотя уже два года по 800 тысяч евро Евросоюзом определены», – заявил глава Донецкой области.

По его словам, финансовый ресурс от доноров и частично из центрального бюджета шли напрямую на муниципалитеты.

«Например, сейчас завершается одно общежитие в Бахмуте (до переименования Артемовск, – ред.). Там шли деньги за счет Государственного фонда регионального развития, и мы немного – более 4 млн грн – дофинансировали. Думаю, что в январе это общежитие запустим», – сказал Жебривский.

Как ранее сообщалось, в Краматорске власти регистрируют переселенцев для выделения им 84 комнаты в трех общежитиях, которые будут отремонтированы за счет средств Евросоюза.

Источник: MRPL.city

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