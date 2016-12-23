Как уменьшить платежку за воду. Новости

Если провести ревизию своих привычек по пользованию воды, то можно существенно сэкономить на коммунальных платежах. Издание «Ivona» делится лайфхаками украинцев, которые помогают экономить.

Душ вместо ванны. Отказ от ванны в пользу душа сократит расход воды, как минимум, вдвое. Минимальный объем ванны – 140 литров, а душ расходует до 15 литров в минуту. Прием «быстрого» душа до 5 минут позволит сэкономить от 65 литров воды при каждом «сеансе».

Выключение воды, когда она не нужна. Журчание воды, конечно успокаивает и расслабляет, но только представьте: «утечка» во время чистки зубов, умывания и вследствие неисправности кранов составляет около 45 литров. Если ежедневно экономить хотя бы этот объем, в год можно сэкономить 16,4 куб м воды. Впечатляет? Тогда намочились – закрыли кран, намылились, потом снова открыли. Так же поступайте и во время умывания или чистки зубов.

Установка счетчиков расхода воды. Контроль – первое правило экономии. Если у вас до сих пор нет счетчика воды – необходимо срочно установить. Видя реальные цифры расхода, можно убедиться, что с некоторыми привычками пришло время распрощаться.

Экономное мытье посуды. Во время мытья посуды не оставляйте кран открытым без надобности. Включайте воду только после намыливания всей посуды, либо набирайте воду для мытья в раковину. На ручное мытье посуды несколько раз в день под сильной струей без выключения крана в процессе мойки уходит не меньше 100 литров, а экономный расход с выключением крана позволяет уменьшить эту цифру минимум вдвое.

Включение крана неполной струей. Если нужно что-то сполоснуть или помыть не сильно грязную посуду – открывайте кран не полностью. Зачастую чуть менее слабая струя будет смывать моющее средство не хуже, а воды расходоваться меньше.