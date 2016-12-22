Из района Светлодарской дуги эвакуировали мирных жителей. Новости

Из поселка Молочный (окраина Горловки, Донецкая обл., НКТ*) в связи с обострением военной ситуации в районе Светлодарска (ПКТ*) и Дебальцево (НКТ) эвакуировали 40 мирных жителей. Об этом сегодня, 22 декабря, на своей странице в ВКонтакте сообщил «глава администрации» Горловки Иван Приходько.

«Поселок Молочный. Юго-Западный фас Светлодарской дуги. Километр до линии фронта. Четвертый день обстрелов и боев. Четвертые сутки не можем восстановить электроснабжение. 40 человек эвакуировали», – написал Приходько.

Напомним, бои в районе Светлодарской дуги идут с 18 декабря.

*Сокращения: НКТ – временно неподконтрольная украинской власти территория, ПКТ – подконтрольная украинской власти территория

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